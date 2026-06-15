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萬代人氣模型品牌亞洲巡迴 ！台北新商品搶先賣　製作人現身分享

記者楊智仁／綜合報導

BANDAI SPIRITS 旗下原創組裝模型品牌「30 MINUTES LABEL」（簡稱 30ML）自推出以來便深受模型玩家喜愛，2025 年 9 月首度在日本秋葉原舉辦專屬活動，隨後於 2026 年 2 月前進大阪吸引大批玩家朝聖，並正式宣布啟動「30 MINUTES LABEL Fes. Asia Tour」亞洲巡迴計畫。而台北更將成為巡迴首站於 6 月 19 日至 21 日端午連假期間在台北地下街盛大登場。

▲▼萬代模型。（圖／廠商提供）

本次活動將展出多款 30 MINUTES LABEL 最新模型，並同步販售日本官方商店「30 MINUTES LABEL ZONE」限定商品及人氣模型，讓粉絲一次收藏喜愛的作品。其中最受矚目的焦點是搶先全球首度販售的限定商品「30MF 槍兵龍人」，讓台灣玩家成為全球第一批入手的幸運粉絲，除了豐富展品，活動期間也將舉辦製作人座談會，邀請日本開發團隊親自分享系列商品從企劃發想到商品誕生的幕後故事，並與玩家近距離交流互動，邀請模型愛好者一同感受 30ML 的創作魅力。

▲▼萬代模型。（圖／廠商提供）

30 MINUTES LABEL（30ML）最大特色在於兼具「快速組裝」與「自由改造」兩大特色，玩家可在短時間內完成模型組裝，並透過不同選配式零件打造出專屬的獨特作品，盡情享受創作樂趣。目前 30ML 旗下共有四大系列，包括以量產機器人為主題的「30 MINUTES MISSIONS（30MM）組裝模型輕作戰」、以少女角色為核心的「30 MINUTES SISTERS（30MS）組裝少女輕作戰」、充滿濃厚奇幻風格的「30 MINUTES FANTASY（30MF）組裝奇幻輕作戰」，以及聚焦人氣 IP 角色的「30 MINUTES PREFERENCE（30MP）組裝角色輕作戰」，滿足不同玩家的收藏與創作喜好。

▲▼萬代模型。（圖／廠商提供）

30 MINUTES LABEL Fes. Asia Tour 台北站將帶來豐富限定商品與玩家見面，其中最受矚目的莫過於亞洲巡迴搶先全球販售的限定商品「30MF 槍兵龍人」，讓台灣粉絲成為全球第一批收藏者。現場更將同步販售日本 30 MINUTES LABEL 官方直營商店「30 MINUTES LABEL ZONE」限定商品，包括 30MM 系列的 1/144 艾絲比 & 司比納帝歐［特殊作戰套組］、30MS 系列的尤菲雅與莉薛塔，以及 30MF 系列的朱紅騎士與蔚藍神聖騎士等人氣商品，讓模型迷一次將夢幻逸品帶回家。

▲▼萬代模型。（圖／廠商提供）

30 MINUTES LABEL Fes. Asia Tour 台北站將特別邀請三位來自日本的核心開發團隊來台與玩家見面，包括 30 MINUTES LABEL 統籌製作人諸岡祐輔先生、30 MINUTES FANTASY 製作人西澤純一先生，以及 30 MINUTES MISSIONS 製作人中林朔也先生。曾參與萬代多項鋼彈模型及人氣模型企劃的三位製作人將親自分享更多故事，帶領玩家深入認識 30ML 的創作魅力。

▲▼萬代模型。（圖／廠商提供）

關鍵字：模型

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