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Steam遭控壟斷！荷蘭玩家集體怒告Valve：累積多花80億買遊戲

記者楊智仁／綜合報導

經營 Steam 平台的 Valve 近年持續面臨反壟斷爭議，如今除了美國與英國之外，荷蘭也出現新的集體訴訟，非營利組織 Consumer Competition Claims（CCC）近日宣布對 Valve 採取法律行動，指控公司濫用 Steam 在 PC 遊戲市場的主導地位，導致荷蘭玩家多年來合計多支付超過 2.2 億歐元（約新台幣 80 億元）的遊戲費用。

▲▼Steam。（圖／翻攝自Steam）

根據外媒報導 CCC 在聲明中表示，Valve 利用其市場優勢限制競爭，並透過不公平的商業做法維持高價格，使消費者長期承受額外支出。組織主張 Valve 應停止相關行為，並對受到影響的玩家進行賠償，若訴訟最終勝訴，CCC 估計每位符合資格的荷蘭玩家最高可獲得超過 130 歐元（約新台幣 4,400 元）的補償。

此次訴訟與美國、英國正在進行的案件論點相似，核心都圍繞 Valve 是否利用 Steam 的市場支配地位，要求遊戲開發商遵守所謂的「平台價格一致性」，原告認為，這項做法實際上限制開發商在其他平台提供更低價格，進而確保 Steam 得以維持高達 30% 的銷售抽成。相較之下，Epic Games Store 與 Microsoft Store 的平台抽成約為 12%。原告主張，如果開發商能自由定價，理論上玩家有機會在其他平台享受到更便宜的遊戲價格，但 Valve 的政策卻讓這些成本優勢無法反映在售價上。

事實上美國訴訟原告、Wolfire Games 執行長 David Rosen 過去曾聲稱，Valve 曾警告若《Overgrowth》在其他商店以更低價格販售，可能遭 Steam 下架。此外，先前公開的內部郵件也顯示，Valve 曾對 Ubisoft 與 Warner Bros. Games 施加壓力，據稱 Ubisoft 曾因在自家平台推出較便宜的《Rainbow Six Siege》入門包，而遭 Valve 表達不滿。

對於相關指控，Valve 共同創辦人兼總裁 Gabe Newell 在美國訴訟作證時否認公司存在控制第三方平台價格的政策，強調玩家與開發商擁有多種選擇。目前相關訴訟已橫跨美國、英國與荷蘭三個國家，案件仍處於早期階段，距離正式判決恐怕還有漫長過程。

關鍵字：Steam

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