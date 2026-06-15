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任天堂勝訴賠償也不多　分析曝《幻獸帕魯》案：震懾效果才重要

記者楊智仁／綜合報導

任天堂與 The Pokémon Company 針對《幻獸帕魯 Palworld》開發商 Pocketpair 提起的專利侵權訴訟，預計將於今年 10 月進行法庭辯論，法院則有望在 11 月作出判決。不過長期關注智慧財產權與軟體專利訴訟的分析人士認為，即使任天堂最終勝訴，也很難阻止《幻獸帕魯》未來版本繼續販售，實際可獲得的賠償金額也可能相當有限。

▲▼幻獸。（圖／翻攝自Steam）

根據外媒報導，長年追蹤科技與遊戲產業訴訟的專利分析師 Florian Mueller 指出，任天堂幾乎不可能取得《幻獸帕魯 1.0》版本的禁售令，原因在於本案爭議的部分專利，是在《幻獸帕魯》上市後才透過分割專利與相關專利形式提出，而 Pocketpair 在訴訟爆發後，也迅速透過更新修改被認為涉及侵權的遊戲機制。

例如，原本玩家可透過投擲「帕魯球」召喚怪物的設計，後來改成角色舉起球體時，帕魯會直接出現在角色身旁；另外部分可作為滑翔工具使用的帕魯，也被改為必須搭配一般滑翔翼才能進行飛行。這些調整被視為刻意避開專利爭議的設計變更。

事實上，任天堂已於 2025 年 11 月將訴訟焦點縮小至「修改前的舊版本《Palworld》」，而非目前仍在營運的現行版本。這也意味著，即使法院最終認定 Pocketpair 曾有侵權行為，爭議範圍也僅限於過去特定版本在日本市場的銷售期間，對現行版本甚至未來的《幻獸帕魯 1.0》影響相當有限。

Florian Mueller 進一步指出，由於美國專利商標局（USPTO）曾對相關「召喚生物進行戰鬥」的專利申請提出非最終駁回意見，因此任天堂目前也無法在美國採取相同策略進行訴訟。隨著爭議範圍不斷縮小，他估計任天堂最終能主張的損害賠償上限約為 500 萬日圓。

儘管最終判決結果仍待法院揭曉，但外界普遍認為，這場官司最大的影響或許不在於賠償金額，而是在產業內部傳遞出一項訊息：當作品被認為與《寶可夢》過於相似時，開發商可能必須承擔龐大的法律風險與後續成本。即便任天堂未能成功阻止《幻獸帕魯》繼續發展，這場訴訟仍已對開發團隊與整個業界產生一定程度的震懾效果。

關鍵字：任天堂幻獸帕魯

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