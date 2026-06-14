Switch 2黃牛猖狂！任天堂恢復「50小時門檻」 玩家：必須出手

記者楊智仁／綜合報導

任天堂近日宣布調整 Nintendo Store 的《Nintendo Switch 2（多語言版）》購買資格，再度祭出遊玩時數門檻，以因應疑似黃牛大量囤貨的情況。消息曝光後，不少玩家在社群平台大讚任天堂反應迅速，認為此舉有助於讓主機優先送到真正想遊玩的消費者手中。

▼Switch 2任天堂恢復「50小時門檻」 。（圖／記者蘇晟彥攝）

根據任天堂官方公告，Nintendo Store 日前發現多筆疑似涉及囤貨與轉售的訂單，因此一度暫停《Nintendo Switch 2（多語言版）》銷售，為了讓更多一般玩家能夠順利購買主機，官方決定重新調整購買條件，未來僅限符合資格的 Nintendo 帳號購買。此次新增資格限制為「截至 2026 年 5 月 31 日為止 Switch 累積遊玩時間必須超過 50 小時」，體驗版與免費遊戲的遊玩時數不列入計算範圍。至於《Nintendo Switch 2（日本國內專用版）》購買資格則維持不變。

事實上，任天堂自 2025 年 Switch 2 首輪與第二輪抽選販售開始，就曾要求玩家必須擁有一定遊玩紀錄以及 Nintendo Switch Online 會員資格，希望藉此降低黃牛搶購的情況。不過官方在今年 5 月下旬曾短暫取消「50 小時遊玩時數」限制，如今又重新恢復，外界普遍認為與黃牛利用大量新帳號搶購有關。

業界人士指出，由於 Nintendo Store 允許同一個 Nintendo 帳號分別購買「日本國內專用版」與「多語言版」各一台，若缺乏遊玩紀錄限制，有心人士便能透過建立多個新帳號來大量下單，進一步造成囤貨與轉售問題，這次重新設下門檻，被視為任天堂針對漏洞進行補強。

消息公開後，不少玩家紛紛表達支持，認為任天堂展現出重視核心玩家的態度，有網友表示，「不是只想把商品賣出去，而是真的希望主機能交到想玩的人手上。」還有玩家認為，如果能更進一步提高資格限制，或許能更有效遏止黃牛問題。