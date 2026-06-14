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《英雄聯盟》T1殺入MSI！五場激戰宿敵Gen.G搶下最後門票

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》LCK Road to MSI 迎來決戰，LCK 兩大強權 T1 以及 Gen.G 爭奪前往季中邀請賽的最後一張門票，宿敵之間的對決雙方果然要打到最後一刻才能分出勝負。前四局平分秋色戰成 2-2 平手，最後一局 T1 在劣勢情況展現更好的團戰配合，最終他們 3-2 擊敗 Gen.G 搶下最後一張 MSI 門票，同時也創下連五年都殺入 MSI 的紀錄。

▲▼T1MSI。（圖／翻攝自LCK）

HLE、T1、Gen.G 可說是本賽段韓國最強悍的三支戰隊，而 HLE 周五贏下系列賽成功鎖定 LCK 一號種子後，T1、Gen.G 僅剩一隊可以參與 6 月底的國際賽。前兩把雙方戰成 1-1 平手，第三把 T1 率先出招拿出賽恩中路，這局兩隊上演一場 45 分鐘的大戰，後期 Canyon 滿裝杰西超痛 Poke 打在後排身上招招致命，不過關鍵團 T1 上路歐拉夫站了出來直接劈掉後排，再搭配 120 層姍娜的加持 T1 率先取得 2-1 聽牌。

第四把背水一戰的 Gen.G 也出招鎖下船長，前中期局勢相當混亂，儘管 T1 預示者團開秀，下路取得 7/0/0 戰績，沒想到兩分鐘過後 Gen.G 馬上反擊，預示者撞人瞬間把最肥的 AD 秒了。20 分鐘團戰 Keria 露璐閃現 R 留住對方，抓掉 Chovy 見獵心喜的 T1 追擊過深，反而被 Kiin 剛普桶子炸到喪失多名成員，Gen.G 趁勢拿下巴龍，並在水龍魂團透過穩健的拉扯完成翻盤，同時將比賽帶入生死之局。

第五場 Canyon 絕境奈德麗亮相，前期 Gen.G 人頭小有領先，加上逆命的被動還有吃兵拉開 3k 經濟，不過 T1 也有控下兩條小龍。23 分鐘小龍團，兩邊選擇互切後排，Keria 妮可一波好開團搭配 Faker 傷害，讓 T1 取得團戰優勢，緊接著 T1 完全沒有要讓對手喘息，成員復活後馬上逼巴龍，著急地 Gen.G 想開團但傷害跟不到，反而是 Oner 娜菲芮啟動成為後排的惡夢，最終 T1 五場激戰擊敗宿敵 Gen.G 奪得最後一張 MSI 門票。

關鍵字：英雄聯盟

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