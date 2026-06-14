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樂高足球熱潮微風開踢！運球大力射門　還有「拚金盃」闖關

記者楊智仁／綜合報導

四年一度、讓全球球迷熱血沸騰的足球盛事正式開踢，在全球掀起足球熱的同時，樂高® 於今年首度推出一系列LEGO® Editions足球主題盒組，一起加入這場席捲世界的足球旋風。同時，台灣樂高近日也在微風松高南廣場盛大打造「等你參一『腳』」足球主題活動，邀請大小朋友化身足球小將挑戰活動關卡。透過拼砌顆粒與互動體驗，感受足球運動帶來的激情與魅力，現場也同步展示多款全新LEGO®Editions足球主題盒組，讓粉絲一起見證賽場上的榮耀時刻。

▲▼樂高。（圖／廠商提供）▲▼樂高。（圖／廠商提供）

為讓大小朋友近距離感受足球賽事的熱血氛圍，台灣樂高在微風松高南廣場打造期間限定「等你參一『腳』」足球主題活動，活動現場完成報到後即可獲得專屬闖關卡，化身足球小將展開充滿熱情的挑戰。首先登場的是「小金盃挑戰」，邀請大小朋友拼砌自己的迷你冠軍金盃，體驗一步步拼砌夢想的成就感；接著挑戰「射門得分趣」，運球穿越障礙、瞄準球門奮力射門，感受足球場上突破防線、成功進球的熱血瞬間。透過拼砌挑戰與互動體驗，讓孩子們在遊戲中感受足球運動的樂趣，也讓大小球迷一同沉浸於世界盃開賽的熱血氛圍。

▲▼樂高。（圖／廠商提供）

除了互動體驗外，現場更將同步展示多款LEGO®Editions足球主題盒組，將足球世界中的經典元素轉化為充滿細節與巧思的樂高®盒組。包含象徵最高榮耀的大力神盃、經典賽事用球，以及深受全球球迷喜愛的足壇傳奇球星，讓球迷從不同角度感受足球文化的魅力。透過樂高®的創意詮釋，重現足球場上的經典時刻，更讓球迷得以透過拼砌收藏自己喜愛的足球記憶。無論是熱愛足球運動的球迷，或是喜歡挑戰細節拼砌的樂高®玩家，都能從中發現足球與創意結合的無限可能。

▲▼樂高。（圖／廠商提供）

關鍵字：樂高

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