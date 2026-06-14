外媒曝Xbox大裁員！投入200億美元難救營收　遊戲部門將重組

記者楊智仁／綜合報導

據《彭博社》報導，Microsoft（微軟） 旗下 Xbox 遊戲部門正計畫於下個月展開新一輪大規模裁員，同時削減行銷及其他營運預算。若消息屬實，這將成為今年 2 月接任 Xbox 執行長的 Asha Sharma 上任後首次重大組織重整。

▼外媒曝Xbox大裁員！投200億難救營收。（圖／翻攝自@XBOXGamePass）

報導指出，Xbox 近年面臨不小壓力。微軟過去大力押注訂閱服務與雲端遊戲，希望透過 Game Pass 與串流平台帶動成長，但相關業務的成效未能完全彌補主機銷量下滑，以及缺乏重磅獨占作品所帶來的衝擊。根據彭博社取得的內部信件內容，Asha Sharma 向員工表示 Xbox 的獲利能力已降至 3%，而公司在過去五年間投入超過 200 億美元於遊戲內容、平台建設及硬體補貼，然而即便投入龐大資金 Xbox 年營收在同一期間仍減少近 5 億美元。

Sharma 在信中坦言，Xbox 未來幾個月必須重新打造平台基礎設施，並重新檢視旗下產品與業務組合，意味著未來可能還會有更多策略調整與資源重分配。目前裁員規模尚未曝光，但報導指出，相關行動預計會在微軟 6 月 30 日會計年度結束後不久展開，外界認為，這可能是微軟檢討 Xbox 業務績效後所採取的成本控制措施之一。

事實上自 Asha Sharma 上任以來，Xbox 已陸續出現策略轉向跡象，今年 4 月微軟調整 Game Pass 方案價格，並宣布未來《Call of Duty》新作不再於首日直接加入 Game Pass，被視為新管理團隊上任後的重要政策變化之一。近年 Xbox 雖然透過收購擴大遊戲版圖，包括完成對 Activision Blizzard 的大型併購案，但市場仍持續關注其能否將龐大投資轉化為實際成長。