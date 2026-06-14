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小島工作室《死亡擱淺》主題快閃店登陸西門！台灣限定體驗首亮相

記者楊智仁／台北報導

小島工作室（KOJIMA PRODUCTIONS）期間限定快閃店「KOJIMA PRODUCTIONS POP-UP STORE IN TAIPEI」，正式插旗台北潮流新地標「UNDERCITY: XIMEN 西門地下市」8-10號店鋪，以《死亡擱淺》為核心傳遞「連結」的思想，還有台灣限定互動體驗首度亮相，接下來就跟我們一起看看這次限定快閃店的面貌。

▲▼小島工作室 。（圖／廠商提供）

本次快閃店以小島工作室享譽全球的代表作《死亡擱淺》（DEATH STRANDING）系列為核心主題。現場設計除了重現作品中的獨特氛圍，更旨在透過實體空間，將小島秀夫在作品中所描繪「人與人、世界與世界相互連結」的核心思維，具體呈獻給台灣的玩家與粉絲，不論是資深「快遞員」還是喜愛小島工作室設計美學的潮流愛好者，都能在此感受體驗。

▲▼小島工作室 。（圖／廠商提供）▲▼小島工作室 。（圖／廠商提供）

本次活動特別推出台灣限定互動內容，包含首次登場的「客製化軍牌製作機」與「主題相片機」兩大體驗設施，其中，客製化軍牌製作機讓粉絲可現場打造專屬識別軍牌，將《死亡擱淺》的世界觀元素融入個人收藏，留下獨一無二的紀念品；主題相片機則提供限定版《死亡擱淺》專屬相框，讓玩家記錄珍貴參觀時刻留下難忘回憶。透過兩大限定互動體驗，玩家不僅能沉浸於作品氛圍之中，更能將專屬紀念帶回家，感受《死亡擱淺》獨特的末日連結魅力。

▲▼小島工作室 。（圖／廠商提供）▲▼小島工作室 。（圖／廠商提供）

除了豐富的《死亡擱淺》主題商品與限定互動體驗外，本次快閃店亦推出多項台灣限定贈品及加價購活動，讓粉絲在選購收藏之餘還能獲得專屬紀念好禮。活動期間，凡於快閃店現場拍照打卡並完成指定任務，即可獲得限量「主題扇子」乙把。為回饋玩家支持現場同步推出滿額贈活動，包含「場景明信片」、「隱生蟲貼紙」、「I LOVE BB刺繡貼」。多款限定贈品皆以《死亡擱淺》作品元素為設計靈感，兼具收藏與紀念價值。

▲▼小島工作室 。（圖／廠商提供）▲▼小島工作室 。（圖／廠商提供）

關鍵字：死亡擱淺

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