玩家病逝留87個帳號...母親想繼承遭遊戲公司拒絕　法院判決出爐

記者楊智仁／綜合報導

隨著遊戲產業發展，許多玩家在遊戲帳號中投入大量時間與金錢，甚至累積數十年心血，但「如果玩家離世，這些帳號究竟能不能留給家人？」中國北京近日就出現一起相關案例，一名玩家因病過世後，留下 87 個遊戲帳號，其母親希望繼承這些帳號並繼續持有，卻因遊戲公司的使用條款而引發爭議，最終法院認定，遊戲帳號使用權具備財產價值，屬於可被繼承的網路虛擬財產，判決遊戲公司必須協助辦理帳號資料變更。

▼玩家病逝留87個帳號、法院判母親可繼承。（示意圖／翻攝自stocksnap）

根據法院公布資料，已故玩家生前在同一家遊戲公司的作品中持有 87 個帳號，雖然遊戲公司並未否認帳號屬於該名玩家使用，但主張依據用戶協議，帳號及虛擬道具的所有權仍歸公司所有，玩家只有使用權，加上帳號與實名認證綁定，因此不應被列入遺產範圍。

然而法院認為，遊戲帳號、角色資料、虛擬裝備以及遊戲貨幣等內容，都具有實際使用價值與財產價值，玩家需要投入大量時間、精力甚至金錢培養帳號，因此相關權益已不只是單純的資料，而是一種具有經濟利益的網路虛擬財產。值得注意的是，法院並未認定帳號「所有權」屬於玩家，而是認為玩家擁有的「使用權」可以被繼承，由於法律並未禁止繼承這類權利，而遊戲公司的用戶協議也沒有明確排除繼承可能，因此最終判定帳號使用權可作為遺產處理。

本案中，玩家的女兒已主動放棄繼承權，因此法院認定母親為唯一合法繼承人，並要求遊戲公司在判決生效後 15 天內協助完成 87 個帳號的實名資料變更，雙方後續均未提出上訴，案件已正式定讞。