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想進任天堂？資深製作人直言「先去考東大」：企業注重學習潛力

記者楊智仁／綜合報導

擁有 45 年遊戲製作經驗的資深遊戲設計師 內藤時浩，近日在社群平台發表對於遊戲產業求職的看法，他直言，如果想進入任天堂開發遊戲，與其一開始鑽研遊戲製作技術，不如先考上東京大學或京都大學並取得優秀成績，引發玩家與業界人士熱烈討論。

▼想進任天堂？資深製作人「先去考東大」。（示意圖／記者李毓康攝）▲▼日本任天堂官方商店「Nintendo TOKYO/OSAKA/KYOTO」期間限定POP-UP STORE媒體開箱。（圖／記者李毓康攝）

內藤時浩在貼文中表示，有年輕人詢問如何進入任天堂做遊戲，他的回答是「那就去考東大或京大吧。」他認為，規模越大的企業越重視一個人的基礎努力、思考能力以及人格特質，而非單純的專業技能。內藤進一步解釋，大企業普遍認為遊戲開發技術是在入職後能夠透過培訓學會的能力，但一個人的學習能力、邏輯思維與智力基礎，卻很難在進公司後短時間培養出來，因此企業在招募人才時，更傾向尋找具備優秀學習潛力的人才。

這番言論也獲得不少網友認同，有玩家表示，不只是任天堂，全球頂尖企業其實都抱持類似的人才觀念，學歷與基礎能力某種程度上代表著一個人快速且準確吸收新知識的能力。也有人認為，大企業招聘時看的往往不是「現在會什麼技術」，而是「未來能成長到什麼程度」，因此持續努力與扎實基礎往往比單一技能更重要。

另一方面，知名遊戲製作人 神谷英樹 也轉發相關話題，分享自己年輕時應徵任天堂失敗的往事，他透露，當年任天堂並未開放企劃職缺，但他仍自行寄出企劃書與履歷希望獲得面試機會。由於遲遲沒有收到回覆，他甚至主動打電話給人資詢問，結果只得到一句「看來我們沒有緣分」，讓他當場碰壁。

神谷英樹表示，後來他曾在任天堂前社長 岩田聰 主持的訪談節目《社長訊》中提起這段往事，沒想到岩田聰當場向他說了一句「那真是不好意思」，也讓他多年來的遺憾終於得到些許釋懷。

關鍵字：任天堂

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