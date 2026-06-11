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《藍色監獄》真人電影登台！日本國腳魔鬼特訓、演員苦練一年

記者楊智仁／綜合報導

2026 世界盃足球賽即將燃起戰火，全球球迷熱血沸騰之際，今夏最瘋狂的《藍色監獄》足球風暴也將同步席捲全台，全網敲碗已久、集結眾男神偶像演出的超人氣動漫改編真人版電影《藍色監獄》，在世足賽開踢前夕，今片商正式宣布台灣將接續日本定檔 8 月 12 日炸裂大銀幕，本片由甲上娛樂與回歸線娛樂共同發行，全台粉絲、球迷與動漫迷不用飛日本，準備好親眼見證今年夏天的足球盛會。

▲▼藍色監獄真人。（圖／廠商提供）

這部被譽為「改變日本足球漫畫歷史」、「最難被真人化」的超人氣動漫神作，在卡司發布後便引發全網討論，經歷超過千人試鏡，最終網羅了日本影壇當紅的「高顏值陣容」，由「新生代一哥」高橋文哉擔綱不斷自我覺醒的男主角「潔世一」，攜手國際級男團「&TEAM」成員 K、STARTO人氣男團「浪花男子」高橋恭平，以及櫻井海音、野村康太、綱啓永等人上演最極致的暗黑競技殊死鬥，更有實力派窪田正孝坐鎮飾演瘋狂教練繪心甚八，超狂的卡司名單讓日台網友相當興奮。

▲▼藍色監獄真人。（圖／廠商提供）

《藍色監獄》真人電影的演員們不僅顏值爆表，為了精采呈現動漫中的足球神技，製作團隊更安排所有演員提前一年半接受前日本國腳松井大輔的集訓，動作場面親自上陣絕不馬虎。男主角高橋文哉透露，自己早在 3 年前便接獲主演邀約，儘管毫無足球經驗，仍抱著破釜沉舟的決心投入魔鬼特訓及拍攝「我把自己能做到的一切毫無保留地投入這部作品，希望讓大家看見屬於高橋文哉的潔世一。這份渴望，正是我的『Ego』（自我）。」

▲▼藍色監獄真人。（圖／廠商提供）

關鍵字：藍色監獄

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