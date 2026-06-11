《聖火降魔錄》新作美國賣80美元　前任天堂員工：對粉絲有信心

記者楊智仁／綜合報導

任天堂在最新 Nintendo Direct 發表會上正式公開系列新作《聖火降魔錄 萬縷千絲》，不過比起遊戲內容，更引發玩家熱議的卻是售價。根據官方資訊《聖火降魔錄 萬縷千絲》實體版在美國的建議售價將來到 80 美元 ( 台灣價格：下載版 TWD 2,080 / 盒裝版 TWD 2,280 )，成為目前 Switch 2 平台上價格最高的標準版遊戲之一。

▼《聖火降魔錄 萬縷千絲》。（圖／翻攝自任天堂）

值得注意的是 80 美元僅是標準版售價，任天堂同步推出的豪華典藏版除了遊戲本體外，還包含美術設定集與多項實體收藏特典，美國售價更高達 120 美元，再度刷新《聖火降魔錄》系列的價格紀錄。對此前 Nintendo of America 行銷主管 Kit Ellis 表示，任天堂之所以敢將《聖火降魔錄》定價推高，主要是因為公司對系列粉絲的消費能力與忠誠度相當有信心。

Kit Ellis 指出《聖火降魔錄》玩家向來是任天堂最死忠的族群之一，許多人偏好收藏實體版，因此願意支付更高價格購買遊戲與限定版本。他甚至預測 120 美元的典藏版很可能迅速售罄，而明年的《異度神劍》新作也可能採用類似策略。

隨著《聖火降魔錄 萬縷千絲》將標準版價格推升至 80 美元，不少玩家開始擔心 Switch 2 遊戲售價是否將持續上漲。雖然任天堂尚未說明未來第一方作品是否全面採用相同定價策略，但市場普遍認為若銷售表現符合預期，未來更多熱門 IP 恐怕都將面臨更高的入手門檻。