《柯南》作者親選必看神回！新蘭定情上榜青山笑喊「看好多遍」

記者楊智仁／綜合報導

自 1996 年開播以來，《名偵探柯南》已經陪伴觀眾長達 30 年，截至 2026 年，動畫累積播出超過 1100 集，不僅成為日本動畫史上最長壽的國民級作品之一，也持續吸引新世代觀眾入坑。先前日本媒體特別公開原作者青山剛昌親自推薦的動畫集數，讓新觀眾能快速掌握《柯南》的魅力，也適合老粉絲重溫經典。

青山剛昌首先推薦的是特別篇《Episode "ONE" 變小的名偵探》，這部作品重新構築了動畫第一集的故事，除了完整描繪工藤新一變成江戶川柯南的經過外，也加入許多原版未提及的新內容，包括黑衣組織的行動細節，以及重要角色之間的關聯性。青山表示，這部作品成功補足了原本第一話來不及交代的部分，例如組織真正看上的其實是土地而非金錢、優作與有希子回日本的橋段、香堤與柯倫之間的互動。

另一組受到青山高度評價的集數，則是第 853、854 話《櫻花班的回憶〈小蘭 GIRL／新一 BOY〉》，故事回到毛利蘭與工藤新一幼稚園時期，講述兩人初次相遇的經過。前篇以小蘭視角展開，後篇則從新一角度重新詮釋同一事件，並讓年輕時期的毛利夫妻與工藤夫妻登場，青山表示，這兩集無論角色刻畫還是整體氣氛都相當可愛，讓他印象深刻。

提到最讓粉絲津津樂道的感情線劇情，青山則推薦第 927、928 話《紅之校外旅行〈鮮紅篇／戀紅篇〉》，故事中，柯南暫時服用解藥恢復成工藤新一，陪同帝丹高中參加京都修學旅行，卻意外捲入殺人案件。除了推理劇情外，最大的亮點莫過於新一與小蘭關係迎來重大進展，青山透露，動畫版的作畫與演出品質讓他非常滿意，甚至反覆重看好幾次，由於漫畫原作最後帶有些許不安氣氛，因此動畫製作團隊決定以較為幸福的方式收尾，而小蘭在床上害羞翻滾的橋段，更成為許多粉絲心中的經典名場面。

除了上述作品外，青山剛昌也推薦多部經典案件，包括第 304 話《震撼的警視廳 1200 萬人質》，這也是警校組相關劇情的重要起點；第 162 話《飛天密室 工藤新一最初的事件》，描寫新一首次展現推理才能；第 472、473 話《工藤新一少年冒險》以及第 616 至 621 話《福爾摩斯的默示錄》系列，都是許多資深粉絲喜愛的代表作。