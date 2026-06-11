Steam實體禮物卡全面停售！詐騙太猖獗...強化保護仍難解決

記者楊智仁／綜合報導

PC 遊戲平台 Steam 的營運商 Valve 近日更新官方支援頁面，宣布將逐步停止販售 Steam 實體禮品卡，預計所有零售通路的庫存將於 2026 年底前售罄，未來玩家仍可使用手中的實體卡進行儲值，但 Valve 不會再補充新貨，改以數位禮品卡作為主要贈送方式。

消息最早由 Reddit 網友發現，Valve 隨後更新 Steam 支援頁面內容，在「是否能於零售商購買 Steam 禮品卡」的說明中，官方將原本的回答改為「可以，但僅限有限期間內」，Valve 同時引用美國聯邦貿易委員會（FTC）有關禮品卡詐騙的說明頁面，暗示停售決策與近年愈發猖獗的詐騙問題有關。

Valve 表示，過去多年來已針對 Steam 禮品卡實施多項防詐措施，但詐騙集團也持續調整手法應對，官方坦言，即使強化保護機制，相關詐騙案件仍持續影響 Steam 玩家與其他不知情的民眾，因此決定逐步淘汰實體卡產品。根據 Valve 公告，當各地零售商的 Steam 禮品卡庫存售完後，官方將不再進行補貨，預計所有通路會在 2026 年底前完全售罄。不過玩家不必擔心手中卡片失效，Valve 強調現有實體禮品卡未來仍可正常兌換使用，相關權益將依各地法規持續受到保障。

另一方面，Valve 也確認 Steam 數位禮品卡服務不受影響，未來仍可透過 Steam 帳號之間直接購買與贈送。由於數位禮品卡綁定特定帳戶，相較於實體卡更難被詐騙集團利用，因此被視為較安全的替代方案。