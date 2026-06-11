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網用AI腦補《無職轉生》主題曲...試聽版變完整版　官方怒喊別看

記者楊智仁／綜合報導

隨著生成式 AI 技術普及，未經授權利用歌手聲音與作品內容進行創作的爭議持續增加，日本創作歌手 大原ゆい子 近日就遭遇一起罕見案例，有人利用官方公開的試聽片段，透過 AI 擅自將尚未發表的新歌「補完」，並以本人名義在網路上發布，引發官方強烈抗議。

▼《無職轉生》主題曲遭AI腦補。（圖／翻攝自@mushokutensei_A推特）▲▼無職轉生。（圖／翻攝自推特）

根據大原ゆい子工作團隊於 6 月 10 日透過官方 X（前 Twitter）發布的聲明指出，由大原負責作詞、作曲與演唱的動畫 無職轉生III 片頭曲〈決意の唄〉，近期在 YouTube 等平台出現疑似透過 AI 生成的「完整版」音源影片。官方表示，目前正式公開的內容僅有單段副歌試聽版本，但有不明人士擅自利用這段音源作為素材，透過生成式 AI 推測並補足後續未公開內容，製作成完整歌曲上傳至網路平台。

更嚴重的是，相關影片還直接標示大原ゆい子的姓名作為演唱者與創作者，容易讓外界誤認為是官方釋出的正式版本。對此工作團隊嚴正澄清，大原本人並未參與任何相關影片的製作與演唱，也從未授權任何第三方使用 AI 技術生成完整版歌曲。官方強調，這類行為已涉及對創作者權益的侵害，並可能損害藝人的評價與品牌形象，因此認定是「極其惡質的侵權行為」。

官方最後呼籲粉絲與一般網友，不要觀看、下載或轉傳這些非官方發布的 AI 生成影片，避免進一步擴散侵權內容。動畫《無職轉生 III》預計於 2026 年 7 月 5 日開播，而由大原ゆい子演唱的片頭曲〈決意の唄〉正式完整版，也將於官方後續公開。

關鍵字：無職轉生

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