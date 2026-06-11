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《鍊金工房》新作「卡莉亞」2027年登場

記者蘇晟彥／綜合報導

Nintendo 9日舉辦發表會，會上光榮特庫摩宣布《鍊金工房》系列新作「卡莉亞的鍊金工房 ～夜之王國與追憶之道標～」將在2027年初發售，將由全新女主角卡莉亞擔綱，但目前所有細節都尚未公開，僅公開卡莉亞外型，官方則預計在 12日晚間舉辦發售紀念節目，將由聲優群公開最新情報。

▲▼ 。（圖／光榮特庫摩提供）

「卡莉亞的鍊金工房」發售紀念節目將在12日晚間公開（19:00 CST），將公開本作的最新資訊以及全新宣傳影片，在本作玩家將扮演失去記憶的少女卡莉亞，深入橫亙於阿拉迪斯大陸地底，謎團重重的世界，展開面對未知邂逅與挑戰的冒險。

『卡莉亞的鍊金工房 ～夜之王國與追憶之道標～』決定發售紀念節目
 ※ 節目將以日語進行。
〇播出時間 2026 年 6 月 12 日（五）19：00 CST
〇節目概要
將為各位帶來已確定發售的『卡莉亞的鍊金工房 ～夜之王國與追憶之道標～』最新資訊與全新宣傳影片。此外，也預
計介紹『鍊金工房』系列的相關最新消息。

〇演出來賓
⚫ 淺見 香月（飾演 卡莉亞）
⚫ 倉持 若菜（飾演 優米雅）
⚫ 田丸 篤志（飾演 ?）
⚫ Benitama（角色設計）

〇節目內容
⚫ 公開最新資訊與最新宣傳影片
⚫ 公開產品資訊及各項特典內容
⚫ 介紹《鍊金工房》系列相關情報
※ 其他節目內容敬請期待當天播出。
 

關鍵字：鍊金工房

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