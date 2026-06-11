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任天堂遭重罰12億台幣！法國判Joy-Con飄移誤導Switch玩家

記者楊智仁／綜合報導

日本遊戲大廠任天堂近日遭法國監管機關裁罰 3,500 萬歐元（約新台幣 12.8 億元），原因與困擾全球玩家多年的 Switch Joy-Con 控制器「飄移」問題有關。法國消費者保護機構認為，任天堂早已知悉大量玩家遭遇搖桿故障，卻長時間未主動揭露相關資訊，已構成誤導消費者的商業行為。

▼Joy-Con飄移法國重罰任天堂12億台幣 。（示意圖／記者蘇晟彥攝）▲▼ 任天堂,Switch2 ,Switch 2,體驗會 。（圖／記者蘇晟彥攝）

法國競爭、消費暨反詐欺總局（DGCCRF）指出，任天堂在數年間持續接獲 Joy-Con 飄移問題相關投訴，卻遲遲未公開承認問題存在。監管單位認為，公司對此保持沉默，導致許多消費者誤以為是個別產品故障，而選擇自行購買新的 Joy-Con 控制器，進一步增加任天堂的銷售收入。

所謂 Joy-Con 飄移，是指 Nintendo Switch 控制器在玩家未操作搖桿的情況下，角色或游標仍會自行移動的現象。由於問題相當普遍，自 Switch 發售以來便持續引發玩家抱怨，外界估計在全球超過 1.55 億台 Switch 主機用戶中，受影響比例可能接近一半，意味著數千萬組 Joy-Con 曾出現不同程度的故障。

2022 年英國消費者團體 曾發布調查報告指出，Joy-Con 飄移問題可能源自產品設計缺陷，報告認為，即使僅使用數個月，Joy-Con 搖桿內部塑膠電路板的接觸區域就可能出現明顯磨損，進而導致訊號異常與飄移現象發生。雖然任天堂後續推出的新版本 Joy-Con 被發現已有部分硬體改良，但官方始終未正面說明問題成因。

面對法國裁罰，任天堂向當地媒體表示公司「並未刻意誤導消費者」，並強調支付罰款並不代表承認違法或有罪，而是透過和解方式結束相關法律程序，任天堂也未進一步回應過去為何長時間未公開說明 Joy-Con 飄移問題。

關鍵字：Switch

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