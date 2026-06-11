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《鬼武者：劍之道》遭嫌Demo太簡單　製作人笑揭「另有原因」

記者黃冠瑋／綜合報導

卡普空旗下經典動作IP續作《鬼武者：劍之道》日前在索尼「State of Play」發表會上，閃電宣布將於9月25日登場，並同步祭出試玩版。雖然遊戲憑藉超高人氣，在短短一週就狂斬破百萬次下載，但卻有不少玩家指出，難度實在太簡單，對此，製作人門脇章人也趕忙澄清，「這僅是試玩版，正式版絕對更難」。

▼《鬼武者：劍之道》目前已開放試玩。（圖／翻攝自X／@OnimushaGame）

▲▼《鬼武者：劍之道》目前已開放試玩。（圖／翻攝自X／@OnimushaGame）

《鬼武者：劍之道》自公開以來就備受矚目，官方過去曾強調，本作並不想打造成會讓玩家充滿挫折感的「魂系遊戲」，而是希望設計成「只要願意努力，任何人都能通關」的作品。不過，這份體貼似乎有點過頭了，在此次試玩版上線後，社群上開始湧現「難度過低」的質疑。

眼看玩家抱怨連連，製作人門脇章人也火速透過社群影片進行正面回應。他笑著解釋，試玩版內容僅僅是遊戲前期的一小部分，但為了讓大家能搶先體驗主角「宮本武藏」豐富且華麗的動作招式，官方在Demo中特別偷跑解鎖了一些遊戲後期才能習得的強力技能，可能正是因為這樣，才讓大家產生了「缺乏挑戰性」的錯覺。門脇章人也在影片最後向硬派玩家們，掛保證承諾：「請大家放心，在最終的正式版中，不論是路邊的小兵還是Boss戰，都會帶來更加艱難、更具考驗的戰鬥」。

值得一提的是，今年9月的遊戲市場可以說是眾星雲集，不少大作為了避開超級巨作《GTA6》的鋒芒，紛紛擠在秋季扎堆連發，讓不少玩家笑稱「錢包要撐不住了」。究竟吸取玩家意見後的《鬼武者：劍之道》正式版會帶來多大的難度反差，9月25日上市當天就能見真章。

關鍵字：鬼武者卡普空

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