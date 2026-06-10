9.9高分現象電視劇！《逐玉 戲劇設定集》百張劇照再現精緻美學

記者楊智仁／綜合報導

今年度紅遍全球的現象級作品《逐玉》，改編自晉江文學城同名小說，戲劇一上線隨即斬獲平台電視劇高分榜第一名，並獲得9.9的高分評價，由張凌赫和田曦薇（排名不分先後）飾演的謝征與樊長玉在亂世風雪中宿命相逢，展開一場「假婚真愛」的絕美愛戀在各地掀起追劇狂潮，台灣角川即將推出《逐玉 戲劇設定集》，收錄大量珍藏精選劇照、主要角色人物介紹，並公開曾慶傑導演極致美學的幕後美術設定。

由台灣角川攜手愛奇藝推出的《逐玉 戲劇設定集》繁體中文版，所有劇照皆為正版授權，將劇中質感的人物圖片、經典場景，轉化為紙製大開本的實體收藏。內頁精選上百張高畫質珍貴劇照，涵蓋了主角在雪地木屋中的初見凝望、市井煙火中的相濡以沫：西固巷成親、陳皮糖之吻、除夕醉酒、公堂護妻，以及震撼人心的戰場重逢等經典名場面。設定集收錄的每一幀場景經過精心排版，完美重現曾導封神鏡頭中命運感拉滿的光影美學。

除了經典劇照，書中也收錄美術場景、服裝、道具等背景設定，讓粉絲得以窺見每個角色在亂世抉擇背後的掙扎與堅守。此外，《逐玉》之所以能展現出兼具市井煙火氣與大氣磅礡的戰場史詩感，皆歸功於頂尖的美術團隊。官方設定集公開劇中經典場景的實景圖、服裝概念解析、兵器道具設定等。帶領讀者走進幕後，揭秘主創團隊如何一磚一瓦還原出那個風起雲湧的世界，【特裝版】及兩款封面的【平裝版】將自6/8起於各大通路及台灣角川官網預購。