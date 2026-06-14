吹哨者有錯？美百萬YTR踢爆「星戰樂高失蹤」遭禁言　再提就坐牢

記者黃冠瑋／綜合報導

全美最受矚目的「20萬美金《星際大戰》樂高失蹤案」再度上演驚人反轉，長期追查此案的百萬知名爆料YouTuber「Reckless Ben」，近日無預警拋出震撼彈。他透露自己已被美國猶他州法院核發「臨時限制令」，被全面勒令封口，未來只要再提到涉案公司任何一個字，就得面臨「直接進監獄」的牢獄之災。

▼美國YTR因踢爆樂高連鎖店爭議，遭到法院下達禁言令。（圖／翻攝自YouTube／Reckless Ben）



這起震驚全美樂高圈的風波，起源於美國一位收藏家Bryan Mansell。為了替高齡80歲的老父親籌措龐大的醫療費用，Bryan決定忍痛割愛，將價值高達20萬美元（約新台幣 632萬元）的極稀有《星際大戰》樂高收藏，以寄售合約的方式，交給連鎖樂高轉售店「Bricks & Minifigs」位於奧勒岡州薩冷的分店幫忙販售。

不料，在總部介入更換經營團隊後，新團隊竟玩起「瞞天過海」，聲稱根本不知道有這份協議，還強硬表示加盟店無權簽署此類寄售合約，拒絕履行並扣留整批收藏。更惡劣的是，新經營者Joshua Johnson與Brandon Best甚至對Bryan口出威脅，揚言要用高昂的訴訟費用「告到你破產」，逼得Bryan無路可走，只能向正義網紅「Reckless Ben」求助。

專門調查黑幕的Reckless Ben介入後，花費數月蒐集證據、公布外流影片，甚至踢爆前加盟主打臉總部的關鍵契約。隨著影片爆紅，事件瞬間引爆歐美輿論。然而，這名吹哨者隨即遭到當地執法單位瘋狂盯上，不僅多次被突擊搜查，甚至流出警方濫權的隨身密錄器畫面。Ben曾公開質疑，涉案店家可能與當地警方擁有某種宗教背景的特殊人脈，才會讓警方淪為打手。隨後，Ben更因被指控涉嫌「跟蹤、騷擾警方」而遭到通緝，為了安全他甚至被迫暫離美國，轉往墨西哥。

正當網友們大讚Ben替天行道、正義即將彰顯之際，BAMF總部直接祭出法律重拳。猶他州第四司法區法院已批准店家的申請，透過電子郵件向Ben送達了臨時限制令，不僅原定的「最終章完結篇影片」胎死腹中，連先前發布的爆料影片都可能被強制下架。對此，Ben在影片中無奈表示，平常遇到這種事他絕對會大喊「去他的」抗爭到底，但這次如果硬幹，不僅會把身邊的朋友一起拖下水，連大批熱心網友在GoFundMe幫忙募集的訴訟資金也會瞬間化為烏有。

這起「法院強制消音」事件曝光後，立刻在國外論壇Reddit、YouTube圈引發巨大海嘯。包含知名實況主Asmongold、Cr1TiKaL以及知名法律評論頻道「LegalEagle」都紛紛站出來發聲，強力譴責大公司企圖用法律封殺言論自由的惡劣行徑，網路上更掀起了一波抵制「Bricks & Minifigs」的聲浪。目前，BAMF總部在輿論壓力下，已公開宣稱願意和解並歸還全數收藏，涉案的兩名新經營者也已確定「打包滾蛋」。但隨著吹哨者YouTuber被法院強制消音，這場價值632萬的樂高羅生門，短時間內恐怕還無法迎來真正的結局。