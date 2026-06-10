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為了春麗拚了！日媽媽Coser狂甩28公斤　勵志對比照萬人讚爆

記者楊智仁／綜合報導

一位日本 Coser 媽媽 Souu 近日在社群平台分享自己長達一年半的減重成果，她透露自己從體重最高峰的 78 公斤開始減肥計畫，歷經約一年半努力後成功減掉 28 公斤，而這段艱辛過程最終也讓她完成夢想中的《快打旋風6》春麗 Cosplay。

▼為了春麗拚了！日媽媽Coser狂甩28公斤。（圖／翻攝自@Souu_cos推特）▲▼媽媽Coser。（圖／翻攝自推特）

Souu 在貼文中寫到，「從最高 78 公斤開始持續減重約一年半，成功瘦了 28 公斤，前幾天終於完成拍攝，請看看我的《快打旋風6》春麗（Outfit 4）Cosplay，我真的很努力了。」照片左側是減重前的模樣，右側則是成功瘦身後換上春麗服裝的模樣，不僅體態大幅改變也相當貼近角色形象。Souu 分享自己的瘦身秘訣最重要在於「飲食管理」，包含把精緻澱粉換成高纖的糙米，將以前很喜歡的高油高鹽食物換成高蛋白肉類，同時 Souu 也提醒要循序漸進，如果突然大幅改變飲食習慣會導致身體不適。

該貼文曝光後迅速在日本社群瘋傳，截至目前已累積超過 488 萬觀看以及 5 萬個按讚，大量網友紛紛留言表達佩服之意。有網友表示，「太厲害了，完全展現什麼叫有志者事竟成」、「看到成果就知道背後付出了多少努力」。

對許多 Coser 而言，除了服裝、化妝與攝影之外，體態管理也是角色還原的重要環節之一，尤其春麗作為《快打旋風》系列最具代表性的女性角色之一，以結實勻稱的身材與強健腿部線條聞名。許多網友認為，比起單純瘦身成功，更令人感動的是 Souu 為了心愛的角色持續一年半不放棄的毅力，也有人表示，這組照片不只是 Cosplay 成果展示，更像是一份記錄自己努力過程的證書。

關鍵字：Coser

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