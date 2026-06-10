《寶可夢Pokopia》8月更新前往海底城鎮　「蒼海王子」驚喜現身

記者黃冠瑋／綜合報導

Switch 2獨佔生活模擬大作《寶可夢：Pokopia》自今年推出後，憑藉著超療癒的溫馨玩法與寶可夢世界觀完美結合，在全球狂賣數百萬份，讓不少玩家動輒砸下數百小時在遊戲裡瘋狂建鎮。如今任天堂在最新的直面會上帶來重磅消息，宣布遊戲將在8月迎來超大型的免費更新，解全新海底城鎮。

▼《寶可夢Pokopia》更新解鎖水下世界，並且還能蓋房。（圖／翻攝自YouTube／@Nintendo.Taiwan）

《寶可夢：Pokopia》在預計8月登場的免費更新中，遊戲將首度實裝「潛水」能力，玩家這回終於能一窺Pokopia的神祕海底世界。不僅能在大海裡邂逅全新的寶可夢，最讓粉絲興奮的是，陸地上的建造功能也將完美複製到水下，這意味著玩家將能夠在海底打造屬於自己的「水下大都市」，可玩性再度爆表。

除了免費內容外，官方也同步公開了付費的「擴充通行證」（Expansion Pass），內含 3個階段的DLC內容。第一階段為水下的新地圖「冒泡泡海底的城鎮」，玩家可以碰到更多的水系寶可夢，當然也會有新的素材與家具。至於第二波DLC預計在2026年底推出（細節暫時保密）；第三波則規劃在2027 年上線，同樣會解鎖一座神祕新城鎮。

值得一提的是，在這次預告片的最後，官方還悄悄埋下了彩蛋，有著「蒼海的王子」之稱第四世代水屬性幻之寶可夢「瑪納霏」即將首次亮相，外界普遍猜測牠非常有可能在首波付費 DLC「冒泡泡海底的城鎮」中驚喜登場，喜愛瑪納霏的玩家們千萬不要錯過。