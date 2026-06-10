Faker入選《時代雜誌》體壇百大人物　比肩梅西、大谷翔平

記者楊智仁／綜合報導

《英雄聯盟》電競傳奇 Faker 在全世界擁有超高知名度，六冠三連霸精彩篇章感動了無數粉絲。而 Faker 影響力究竟有多大呢，日前美國《TIME》雜誌於 2026 年公布首屆「TIME100 Sports」百大最具影響力運動選手名單，Faker 不僅成功入選，更被列入最高榮譽分級「Icons」比肩梅西、大谷翔平、LeBron James 等傳統體壇巨星。

▼Faker入選《時代雜誌》體壇百大人物。（圖／翻攝自lolesports）

《TIME》特別指出，Faker 綽號「不死大魔王」是《英雄聯盟》史上最成功選手，也是電競產業最具代表性人物，他早在 2024 年就成為 Riot Games 首屆「名人堂」入選者，2026 年初 Faker 更獲頒韓國最高體育榮譽「青龍章」，肯定其長年在國際賽事中的貢獻，此外他曾入選《2025 最具影響力的韓流明星名人榜單》，超越韓國體育與娛樂領域多數明星。

現年 30 歲的 Faker 仍保持著相當高的競爭力，並有望繼續挑戰更多《英雄聯盟》冠軍紀錄，進一步鞏固其無可撼動的傳奇地位。《TIME》也點出，Faker 這次入選「Icons」類別不僅僅是傳奇的冠軍紀錄，也包含文化、經濟、媒體與社會綜合影響力，這十幾年間電競漸漸被主流體育接受，Faker 不僅是見證者，其努力不懈的精神更是令人敬佩。