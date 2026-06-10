《藍色監獄》漫畫賣破6000萬冊！世足將開踢外界看好銷量再衝刺

記者楊智仁／綜合報導

世界盃即將於台灣時間周五開踢，各隊伍摩拳擦掌準備爭取最高榮耀，亞洲最強目前世界排名第 18 的日本隊，也被看好成為挑戰歐美列強的頭號黑馬。而說到日本藍武士，動漫迷第一時間肯定會想到 2022 年搭著世足掀起熱潮的《藍色監獄》，目前作品銷量已經正式突破 6000 萬冊。

▼FUTURE CAMP inspired by BLUE LOCK。（圖／翻攝自推特）

《BLUE LOCK 藍色監獄》是金城宗幸、野村優介所創作的日本足球漫畫，故事描繪無名高中前鋒潔世一與 300 名天才前鋒在「藍色監獄」中展開殘酷競爭，最終誕生足以改變日本足球「革命性前鋒」，該作品已改編為動畫、遊戲及舞台劇，並持續拓展跨媒體版圖，可以說是近年高人氣運動作品之一。

值得一提的是，2022 年卡達世足賽，日本藍武士接連擊敗德國、西班牙，《藍色監獄》的劇情經常被網友拿出來反覆討論，根據日媒 ORICON 報導，兩周內漫畫竟瞬間大賣超過 200 萬本，再加上動畫化的效應成為《藍色監獄》爆紅的關鍵。隨著 2026 世足馬上開踢《藍色監獄》被看好有望再帶動新一波的銷量成長。

不僅如此，連日本足球協會（JFA）都在上個月宣布與《藍色監獄》展開合作，將與 SCO Group 合作推出全新國際足球人才發掘計畫「FUTURE CAMP inspired by BLUE LOCK」，目標鎖定居住海外、擁有日本血統的年輕球員，希望將他們納入日本足球培育體系中。