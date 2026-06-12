《天命2》最終更新引爆「守護者海嘯」 16萬人在線擠爆Steam

記者黃冠瑋／綜合報導
Bungie旗下經典科幻射擊遊戲《天命2》日前迎來了最後一個內容更新「凱旋紀念碑」（Moments of Triumph），吸引全球無數老玩家集體登入淚別。這波「守護者海嘯」直接讓Steam同時在線人數瘋狂飆升突破16萬人，不僅強勢殺進Steam熱門榜前十名，甚至直接越過官方旗下另一款新作《馬拉松》歷史紀錄。
▼《天命2》迎來最後的內容更新，吸引無數守護者上線淚別。（圖／翻攝自X／@DestinyTheGame）
回顧這10年來的星際冒險，對許多人來說《天命2》早就超越了一款遊戲的意義。許多骨灰級守護者紛紛感嘆，以前每次改版前夕，公會群組總是熱鬧非凡，大家瘋狂討論最新的突襲攻略、地下城配置、還有哪把武器才是當前版本答案（Meta）。但這次的氣氛完全不同了，沒有了緊張的備戰壓力，大家只是默默地登入遊戲，想最後一次看看 Bungie 為大家準備了什麼，在熟悉的星空下盡情享受最後的時光。根據 SteamDB最新數據，本作的同時在線人數，在短時間內便飆破16萬，且一舉殺進Steam熱門榜前十名，也驗證了此款遊戲在玩家心中佔據多重的地位。
不過，這波「守護者海嘯」也意外喚醒了《天命2》最經典的「老傳統」，像是伺服器大排長龍、各式各樣的錯誤代碼，以及打副本打到一半隨機被系統踢回伺服器。不少興奮回潮的玩家一開遊戲直接傻眼，紛紛在社群哀號，「熟悉的錯誤代碼最對味」、「如果停服前沒有被踢出去一次，那就不是《天命2》了」。
看著這幅萬人空巷的盛況，玩家們對《天命3》的呼聲也達到了最高峰。目前國外知名實況主Luckyy10p發起的「求索尼、Bungie考慮製作《天命3》」請願書仍有大批粉絲瘋狂響應。雖然發起人坦言這只是為了「傳遞玩家的心聲」，可能很難動搖高層的商業決策，但如果索尼高層有看到這幾天爆滿的伺服器，或許真的該好好考慮一下，讓守護者們的傳奇能在下一代延續下去。
Build your Monument of Triumph.— Destiny 2 (@DestinyTheGame) June 4, 2026
Play new and updated content including Pantheon, Sparrow Racing League, Distortions, and new Triumph pursuits celebrating your Guardian’s journey across Destiny 2.
New challenges, abilities, and rewards arrive for all Guardians on June 9, 2026.… pic.twitter.com/SgGaMQnckC
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