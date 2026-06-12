《天命2》最終更新引爆「守護者海嘯」 16萬人在線擠爆Steam

記者黃冠瑋／綜合報導

Bungie旗下經典科幻射擊遊戲《天命2》日前迎來了最後一個內容更新「凱旋紀念碑」（Moments of Triumph），吸引全球無數老玩家集體登入淚別。這波「守護者海嘯」直接讓Steam同時在線人數瘋狂飆升突破16萬人，不僅強勢殺進Steam熱門榜前十名，甚至直接越過官方旗下另一款新作《馬拉松》歷史紀錄。

▼《天命2》迎來最後的內容更新，吸引無數守護者上線淚別。（圖／翻攝自X／@DestinyTheGame）



回顧這10年來的星際冒險，對許多人來說《天命2》早就超越了一款遊戲的意義。許多骨灰級守護者紛紛感嘆，以前每次改版前夕，公會群組總是熱鬧非凡，大家瘋狂討論最新的突襲攻略、地下城配置、還有哪把武器才是當前版本答案（Meta）。但這次的氣氛完全不同了，沒有了緊張的備戰壓力，大家只是默默地登入遊戲，想最後一次看看 Bungie 為大家準備了什麼，在熟悉的星空下盡情享受最後的時光。根據 SteamDB最新數據，本作的同時在線人數，在短時間內便飆破16萬，且一舉殺進Steam熱門榜前十名，也驗證了此款遊戲在玩家心中佔據多重的地位。

不過，這波「守護者海嘯」也意外喚醒了《天命2》最經典的「老傳統」，像是伺服器大排長龍、各式各樣的錯誤代碼，以及打副本打到一半隨機被系統踢回伺服器。不少興奮回潮的玩家一開遊戲直接傻眼，紛紛在社群哀號，「熟悉的錯誤代碼最對味」、「如果停服前沒有被踢出去一次，那就不是《天命2》了」。

看著這幅萬人空巷的盛況，玩家們對《天命3》的呼聲也達到了最高峰。目前國外知名實況主Luckyy10p發起的「求索尼、Bungie考慮製作《天命3》」請願書仍有大批粉絲瘋狂響應。雖然發起人坦言這只是為了「傳遞玩家的心聲」，可能很難動搖高層的商業決策，但如果索尼高層有看到這幾天爆滿的伺服器，或許真的該好好考慮一下，讓守護者們的傳奇能在下一代延續下去。