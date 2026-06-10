日音樂品牌代表爆不倫...本人認外遇道歉　旗下創作者全部離職

記者楊智仁／綜合報導

日本知名音樂製作品牌 Arte Refact 於 9 日更新官方網站，宣布旗下所有創作者將於 2026 年 6 月 30 日正式離職，公司表示，目前進行中的合作案與商業專案仍將持續執行，創作者與員工也會負責完成相關工作，盡量避免對合作夥伴及客戶造成影響，官方同時向長期支持團隊的業界人士與粉絲表達感謝，並表示未來各創作者的活動方向將另行公布。

▼Arte Refact 旗下所有創作者將離職。（圖／翻攝自官網）

此次大規模離職事件，被外界認為與日前爆發的代表兼音樂製作人桑原聖私生活爭議有關，先前社群平台流出多項涉及桑原聖的不當行為爆料與照片，包含「婚外情、為不倫對象準備作品通行證 & 門票、在工作室發生性行為」。Arte Refact 隨後發表聲明，表示網路流傳內容「大致屬實」，並承認桑原聖曾利用董事職權將公司設備作為私人用途，公司認定此舉屬於不可接受的行為。

桑原聖過去曾參與《偶像夢幻祭！！》、《偶像大師 百萬人演唱會！》以及《賽馬娘 Pretty Derby》等人氣作品的音樂製作，在動畫與遊戲音樂圈擁有相當高的知名度。受到事件影響他已辭去《偶像夢幻祭！！》音樂製作人職務，也表示將針對其他負責的企劃及個人樂團活動進一步與相關單位協商後續安排。

值得注意的是，原 Arte Refact 所屬創作者之一的本多友紀也透過社群平台 X 發文透露，自己將與多位創作者於今年 7 月共同成立新事務所，目前正積極進行籌備工作。這也意味著，雖然 Arte Refact 面臨核心成員全面出走，但原有創作陣容未來仍有望以全新品牌形式持續活動。

對於整起事件桑原聖本人已公開道歉，坦承網路流傳內容主要部分屬實，並表示自己的不誠實與缺乏責任感的行為，對合作夥伴、作品以及粉絲造成傷害與困擾。他強調將誠實面對問題並承擔責任，同時呼籲外界避免散播未經證實的資訊及個人資料，以保護家人與相關人士的隱私安全。