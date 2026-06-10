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Switch 2滿意度曝光！35%玩家給滿分　近四成認為「還不夠好」

記者楊智仁／綜合報導

任天堂新世代主機 Switch 2 自 2025 年 6 月上市以來持續維持高人氣，開賣初期甚至一機難求，抽選販售狀況一路持續到年底。直到 2026 年 2 月左右，供貨問題才逐漸獲得改善，市場普及率也進一步提升。隨著玩家實際使用時間拉長，日本媒體近日公布一項玩家滿意度調查，揭露現階段 Switch 2 在玩家心中的真實評價。

▼Switch 2滿意度曝光！35%玩家給滿分 。（圖／記者蘇晟彥攝）▲▼ 任天堂,Switch2 ,Switch 2,體驗會 。（圖／記者蘇晟彥攝）

調查將滿意度分為四個等級，其中獲得最多票數的是最高評價「滿意度最高」，占總票數 34.8%。不少玩家認為，Switch 2 成功延續前代主機的優勢，不僅保留掌機與家機自由切換的特色，也透過更強大的硬體規格帶來更好的遊戲體驗。首發期間推出的《瑪利歐賽車 世界》、《咚奇剛蕉力全開》，以及後續登場的《卡比的馭天飛行者》等作品，也成為玩家給予高評價的重要原因。

不過，另一部分玩家則認為 Switch 2 的特色尚未完全展現，雖然主機維持掌機與家機雙模式設計，但對於長期只使用 TV 模式的玩家而言，攜帶功能的重要性相對有限。此外，目前真正只能在 Switch 2 上遊玩的獨占作品仍然偏少，讓部分玩家認為新主機的吸引力尚未完全釋放，這類意見在歷代新主機上市初期其實相當常見，不少玩家也期待未來軟體陣容能進一步擴充。

至於最低評價的「不滿意」則占 10.9%，雖然比例是四個選項中最低，但仍代表約每 10 名玩家中就有 1 人對 Switch 2 感到失望。若將「不滿意」與「沒有充分發揮特色」兩項負面評價合計，比例高達 38.1%，顯示目前仍有接近四成玩家認為 Switch 2 尚未完全達到期待。

除了選擇題結果外，受訪玩家也分享了許多意見，有玩家認為，如果只是想輕鬆享受最新遊戲 Switch 2 可能是目前最適合的一台主機；但也有人表示，目前缺乏足以吸引自己購買主機的遊戲作品；另有玩家提到，雖然當初認為 49,980 日圓售價偏高且難以入手，但隨著 PC 與 PlayStation 5 價格持續上漲，加上供貨穩定後，Switch 2 的性價比反而顯得更具優勢。不過在日本售價調漲至 59,980 日圓後，未來新玩家是否仍願意買單，也成為外界關注焦點。

關鍵字：Switch 2

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