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《薩爾達傳說：時之笛》重製成真　2026年再拯救「海拉魯」

記者黃冠瑋／綜合報導

任天堂在近日所舉辦的夏季「Nintendo Direct」線上發表會中，無預警投下一枚震撼彈，正式宣布歷史上最偉大的冒險史詩、傳奇神作《薩爾達傳說：時之笛》（The Legend of Zelda: Ocarina of Time）將迎來全面重製，並預計在2026年正式與玩家們見面，消息一出，立刻讓全球無數老粉熱血沸騰。

▼《薩爾達傳說：時之笛》預告出現熟悉森林男孩身影。（圖／翻攝自YouTube／@Nintendo.Taiwan）

▲▼《薩爾達傳說：時之笛》預告出現熟悉森林男孩身影。（圖／翻攝自YouTube／@Nintendo.Taiwan）

從官方率先釋出了一段精緻的前導預告片可以看到，雖然影片中尚未曝光具體的實機遊戲畫面，但畫面上出現了那位「沒有仙女陪伴的森林男孩」，熟悉的背影、經典的綠衣與世界觀氛圍，一秒就將所有人帶回當年的海拉魯大陸。與此同時任天堂也隨即證實，本作將在2026年發售，更多後續詳情則預計會在今年晚些時候陸續解禁。

事實上，這次的驚喜公開也並非完全無跡可尋，今年早些時候，國外知名爆料人士「Nate the Hate」就曾精準預言《薩爾達傳說：時之笛》重製版正在開發中的消息；加上他先前爆料「經典風格的《星際火狐》新作正在開發」也在5月初被官方證實，如今《薩爾達傳說：時之笛》重製版成真，也讓不少網友驚嘆他的爆料精準性。

對於新世代玩家來說，可能很難想像《薩爾達傳說：時之笛》當年的統治力。這款最初在1998年於N64平台問世的作品，不僅是《薩爾達傳說》系列歷史上的首款3D化作品，其開創性的「Z注視（鎖定系統）」、晝夜交替以及深邃的迷宮設計，更是直接奠定了往後幾十年3D動作遊戲的業界標準。包含近年神作《薩爾達傳說：曠野之息》與《薩爾達傳說：王國之淚》，血液裡都流淌著這款作品的頂尖基因。

其中《薩爾達傳說：時之笛》在過去幾十年間也曾推出過多個移植與重製版本，其中最受好評的莫過於3DS版，當時不僅大幅優化了畫面，還針對備受爭議的「水之神殿（水迷宮）」進行了貼心的動線修改。另外，該款遊戲目前其對應平台直接標註了「NS2（Nintendo Switch 2）」，無疑暗示了本作將會是任天堂主機的護航超級大作，想必能夠再次掀起玩家心中那股探索大陸熱潮。

關鍵字：薩爾達傳說任天堂

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