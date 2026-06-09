咒術迴戰來的？《英雄聯盟》新英雄「釘哥」洛克技能、美術圖公開

記者蘇晟彥／綜合報導

繼2025年推出的薩亨後，《英雄聯盟》終於在 MSI 前夕推出新英雄「死灰驅魔師」洛克，洛克出身於蒂瑪西亞神祕學世界，將使用「咒釘」作為武器，定位則為法師刺客，而官方也搶先曝光完整技能及背景故事，新英雄將在26.13版本登場。

背景故事

「惡魔固然聲名狼藉，但真正的怪物是誰？是人類。」

柯文．洛克出身自蒂瑪西亞的神祕學世家。他以咒釘作為武器，是個精通禁忌術式的驅魔師。從小在謊言與虛偽中長大的他，年紀輕輕便領悟到一個道理，惡魔並不是人性黑暗的源頭，而是人性黑暗的惡果。如今，洛克將撕裂靈魂的偽裝，將潛藏的黑暗公諸於世。藉由一次又一次的驅魔，將這世界最真實的一面揭露在世人面前。

技能一覽

銀樁咒殺（被動）

洛克以普攻釘縛敵軍靈魂，造成額外命中魔法傷害，且傷害隨敵軍已損失生命提升。

咒釘簪命（Q）

洛克取出一組咒釘向前投擲，造成魔法傷害並標記命中的敵軍，隨標記層數施加漸強的緩速效果。普攻敵軍會消耗咒釘標記，根據層數造成魔法傷害。若有未投擲的咒釘，則返還部分冷卻時間和魔力。

燃魂回元（W）

洛克解除自身封印，獲得隨時間衰減的跑速。此效果啟動時，自身每秒受到百分比生命的真實傷害。效果結束後，立即治療部分所受傷害，並根據已損失生命和技能啟動時間獲得額外治療。封印解除狀態會維持數秒，可重施技能來提前結束效果。

瞬影追命（E）

洛克瞬移到指定位置，對鄰近敵軍造成魔法傷害。下次普攻會衝向目標，對路徑上所有敵軍造成魔法傷害。技能每次命中都會消耗目標身上的咒釘。參與擊殺會重置冷卻時間。

芻靈疆域（R）

洛克踢出縛魂神器，達指定位置時展開，向領域內的敵軍射出咒釘鎖鏈，造成魔法傷害和緩速效果。受咒釘標記的英雄只要生命低於門檻，就會被拉進領域並封印處決。若有英雄遭處決，便重置其他受咒釘影響英雄的縛魂持續時間。幾秒後，神器會自動關上，若有英雄被封印，神器會留在原地。洛克撿起神器即可永久提升處決生命門檻，且每封印一名英雄，便返還部分目前冷卻時間。

▼柯文．洛克。（圖／Riot Games提供）

