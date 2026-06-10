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雷擊從網路線殺進電腦！電腦主機板當場燒毀　牆燒黑玩家嚇傻

記者楊智仁／綜合報導

雷雨天除了電力設備可能遭受損害外，網路線路也可能成為高壓電流入侵的途徑。近日一名 Reddit 網友分享驚險經歷指出，住家社區遭雷擊後，強大電流竟沿著同軸電纜一路傳入公寓內，不僅燒毀路由器，連桌上型電腦主機板也受到嚴重損壞，現場甚至留下明顯燒焦痕跡。

▼閃電從網路線殺進電腦主機板燒毀。（示意圖／達志影像／美聯社）▲▼ 閃電,雷擊。（示意圖／達志影像／美聯社）

該名用戶表示，事發於一次深夜雷雨期間，當時社區疑似遭到雷擊，電流透過有線網路基礎設施傳導至室內設備，他在貼文中寫到「半夜突然發生爆炸聲，真的非常可怕。」從公開照片可見，電腦主機板上的乙太網路連接埠幾乎完全燒毀，損壞區域主要集中在網路埠附近，顯示高壓電流很可能是經由路由器再透過網路線傳入電腦。

照片中除了受損的主機板與路由器外，公寓外部的同軸電纜以及附近牆面也出現大面積焦黑燒痕，雖然現代網路設備普遍具備突波保護機制，可降低電力異常對硬體造成的損害，但若遭遇雷擊產生的數千伏特甚至更高電壓，保護電路仍可能瞬間失效，無法阻止設備受損。

事件曝光後，有網友發現建築外部疑似用於接地的設備安裝不完整，懷疑社區可能存在接地工程缺失，對此當事人表示，目前正在追查相關責任歸屬，不排除針對可能的疏失採取後續行動。事實上，類似案例並非首次發生，過去也曾有 Reddit 用戶分享，雷雨過後電腦突然失去網路功能，拆機檢查後發現主機板上專門負責網路保護的「LAN Guard」元件已從電路板脫落，推測正是保護電路吸收了突波電流，才避免整塊主機板遭到更嚴重損害。此外，也有玩家曾表示雷擊造成家中 PlayStation 5 的網路埠故障。

專家指出，許多使用者雖然會替電腦、遊戲主機或家電加裝防突波延長線或 UPS 不斷電系統，但往往忽略網路與通訊線路同樣可能成為電流入侵的管道。當雷擊透過同軸電纜、數據機、路由器或交換器傳導時，電流可能直接繞過原本針對電源插座設計的保護措施，進一步損壞設備。

雖然目前市面上沒有任何消費級設備能百分之百抵禦直接雷擊，但業界仍建議住戶應確保同軸電纜具備完善接地措施，並在電源與網路線路兩端都安裝適當的突波保護設備，以降低雷擊造成設備損壞的風險。

Router Blewup Motherboard
by u/Greatfulx in pcmasterrace

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