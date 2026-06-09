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直擊／《暗黑IV》聖休亞瑞入侵六福萬怡　中二密語開啟「主題套餐」

記者蘇晟彥／台北報導

《暗黑破壞神IV：憎恨之王》在日前上市，暴雪娛樂延續先前慶祝活動，與台北六福萬怡推出《暗黑破壞神》主題聯名活動與主題套房， 9日官方邀請媒體「搶先目睹」主體樓層，從踏入六福萬一開始的「傳送門電梯」、以莉莉絲、伊納瑞斯打造的主題套房到主廚精心打造的主題套餐，融合濃厚暗黑破壞神元素，活動將從即日起開跑，將開放到 9月30日，現在就跟著《ETtoday遊戲雲》的腳步一起一探究竟吧！

▼從一樓進門的傳送門電梯開始，就準備踏上滿滿「暗黑元素」的主題樓層。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 暗黑破壞神,暗黑破壞神IV,六福萬怡 。（圖／記者蘇晟彥攝）

本次活動為暴雪娛樂聯手五星級旅宿台北六福萬怡酒店推出《暗黑破壞神》主題聯名活動與住房專案，將16樓打造成「聖休亞瑞」暗黑氛圍的主題樓層，同時在7樓Lobby處也放滿《暗黑》相關周邊及歷代典藏品，提供系列粉絲欣賞。在16樓主題樓層以「憎恨之王」墨菲斯托為視覺主軸，一走出電梯就可以看到祭壇意象設計，搭配有點黑暗的氛圍以及在牆角的3米高墨菲斯托雕像，彷彿就踏進聖休亞瑞的世界中。

而在這次主題套房以莉莉絲、伊納瑞斯等暗黑IV元素佈置，每間房間都有一些「小巧思」，這部分就留給入住的玩家自行探索，同時可以將下列物品全部帶回家。在房間內也設置ROG電競高規格設備，入住爽打電動，根本就是Gamer的浪漫夢想！

・主題限定啤酒 2 瓶（※限定啤酒將依入住期間提供）
・主題冰壩杯 乙個
・主題床尾巾 乙條
・莉莉絲抱枕 乙個
・隨機杯墊 2 個
・遊戲內虛擬物品- Ogrom Sword Transmog 奧格隆劍塑形 2 個

▲▼ 暗黑破壞神,暗黑破壞神IV,六福萬怡 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 暗黑破壞神,暗黑破壞神IV,六福萬怡 。（圖／記者蘇晟彥攝）

此外，這次也與六福萬怡主廚以官方食譜書作為靈感設計，在The Lounge大廳酒吧推出4個章節的「主題套餐」，而這次享用的是「第二章 預言與救贖之宴」（Chapter II｜Of Prophecy and Salvation）套餐，包含

◆飲品「紅藍氣泡飲」
◆沙拉「大教堂煙燻雞胸沙拉」
◆湯品「聖光餘燼洋蔥湯」
◆前菜「墮落聖堂香煎鱸魚」
◆主餐「天使之火戰斧豬」
◆甜點「救贖熔心巧克力蛋糕」

必須說，餐點的口味非常美味，而且非常「飽足」，主廚Sam也表示自己花了一個多月研究食譜書，也因為自己本來就是學歐菜、食譜書上也都是歐菜為主，研發上並沒有碰上特別難題，主要在顏色調和部分，因為《暗黑》主要是黑、紅色系，這部分要入色就需要一點巧思。

而被問起最推薦的套餐，主廚反而推薦一定要嚐看看這次限定推出的啤酒系列，搭配不同套餐會有不一樣的風味呈現。當然，既然進入到電玩的世界，官方也設計了「三個中二通關密語」，當你對服務生說出

(1)「我願承受憎恨之力。」
(2)「讓憎恨降臨。」
(3)「我已準備好面對祂。」

才能開啟享用主題套餐的關卡喔！

主題啤酒推出時間
04/30 – 05/31 憎恨之血 墨菲斯托 Mephisto（Red Ale紅啤酒）
06/01 – 07/10 天父之淚 伊納瑞斯 Inarius（Sour Ale酸啤酒）
07/10 – 08/20 聖母之血 莉莉絲 Lilith（Red Ale紅啤酒）
08/20 – 09/30 正義之淚 泰瑞爾 Tyrael（Sour Ale酸啤酒）

相較於上次，這次暴雪再進化，將滿滿的元素與飯店結合，相信系列作粉絲有機會一定要去朝聖，或是單純享用主題餐點，活動期間，凡於The Lounge大廳酒吧點用《暗黑破壞神》主題套餐累計達四次（需分次累計，不單次消費無法合併計算），就能蒐集抽獎資格，將26吋憎恨之王「墨菲斯托」雕像帶回家。

此外，入住主題客房還可參加住房限定抽獎，有機會抽中ASUS ROG Strix G16電競筆電、《暗黑破壞神IV》莉莉絲壁掛、地獄之門盒等限量周邊，以及暴雪台灣Office tour限定體驗，邀請玩家從入住、遊玩到收藏，完整感受《暗黑破壞神IV：憎恨之王》跨界聯名的魅力。

▲▼ 暗黑破壞神,暗黑破壞神IV,六福萬怡 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 暗黑破壞神,暗黑破壞神IV,六福萬怡 。（圖／記者蘇晟彥攝）

關鍵字：暗黑破壞神

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