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《漫威刀鋒戰士》缺席遭「亂猜夭折」　知名人士澄清：純是烏龍

記者黃冠瑋／綜合報導

由《冤罪殺機》系列開發商Arkane Lyon操刀的超級英雄新作《漫威刀鋒戰士》，自 2023年在TGA遊戲大獎震撼公開後，至今超過兩年半幾乎「人間蒸發」。在日前所舉辦Xbox Games Showcase上，該作再度缺席，引發網上瘋傳「遊戲早已胎死腹中」的傳聞。對此，知名業內人士急忙澄清，並未停擺，純是烏龍。

▼《漫威刀鋒戰士》自2023年首曝後便進入沉寂期。（圖／翻攝自X／@mitmitman）

▲▼《漫威刀鋒戰士》自2023年首曝後便進入沉寂期。（圖／翻攝自X／@mitmitman）

事情起因是，在剛結束的Xbox發表會上，微軟一口氣公開了《最後一戰：戰役進化》、《戰爭機器：E-Day》以及《神鬼寓言》等多款重量級大作的最新動態，甚至連發售時程都一併奉上。然而，備受關注的《漫威刀鋒戰士》卻連一丁點影子都沒看到，這讓沉寂已久的社群開始出現恐慌，不少外媒與網友紛紛猜測該項目是不是已經被砍，其中知名爆料人士Jeff Grubb就不經意提出此觀點，消息一出瞬間引發熱議。

然而，眼看傳言越演越烈，Jeff Grubb趕忙在社群平台上發文澄清，他表示，這一切其實是源自於他先前在直播中的「個人推測」，結果被部分網路媒體斷章取義，才演變成取消風波。但他後來親自去查證了，之所以還沒看到這款遊戲是有其他原因的，但絕對不是因為遊戲開發出了問題，它並沒有就此夭折。

事實上，Arkane 工作室總監 Dinga Bakaba 在2023年公開概念圖（暗示刀鋒戰士即將占領法國巴黎）後，就曾公開打過預防針，表示工作室「暫時不會透露任何關於《漫威刀鋒戰士》的新消息」。考慮到這是一款以巴黎為背景的第三人稱動作冒險大作，長達數年的開發週期本就屬於正常現象。雖然這次缺席讓玩家撲了個空，但至少在業內證實下，老粉絲們可以暫時鬆一口氣，耐心等待《漫威刀鋒戰士》正式上市。

關鍵字：漫威刀鋒戰士

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