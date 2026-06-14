《漫威刀鋒戰士》缺席遭「亂猜夭折」　知名人士澄清：純是烏龍

記者黃冠瑋／綜合報導
由《冤罪殺機》系列開發商Arkane Lyon操刀的超級英雄新作《漫威刀鋒戰士》，自 2023年在TGA遊戲大獎震撼公開後，至今超過兩年半幾乎「人間蒸發」。在日前所舉辦Xbox Games Showcase上，該作再度缺席，引發網上瘋傳「遊戲早已胎死腹中」的傳聞。對此，知名業內人士急忙澄清，並未停擺，純是烏龍。
▼《漫威刀鋒戰士》自2023年首曝後便進入沉寂期。（圖／翻攝自X／@mitmitman）
事情起因是，在剛結束的Xbox發表會上，微軟一口氣公開了《最後一戰：戰役進化》、《戰爭機器：E-Day》以及《神鬼寓言》等多款重量級大作的最新動態，甚至連發售時程都一併奉上。然而，備受關注的《漫威刀鋒戰士》卻連一丁點影子都沒看到，這讓沉寂已久的社群開始出現恐慌，不少外媒與網友紛紛猜測該項目是不是已經被砍，其中知名爆料人士Jeff Grubb就不經意提出此觀點，消息一出瞬間引發熱議。
然而，眼看傳言越演越烈，Jeff Grubb趕忙在社群平台上發文澄清，他表示，這一切其實是源自於他先前在直播中的「個人推測」，結果被部分網路媒體斷章取義，才演變成取消風波。但他後來親自去查證了，之所以還沒看到這款遊戲是有其他原因的，但絕對不是因為遊戲開發出了問題，它並沒有就此夭折。
事實上，Arkane 工作室總監 Dinga Bakaba 在2023年公開概念圖（暗示刀鋒戰士即將占領法國巴黎）後，就曾公開打過預防針，表示工作室「暫時不會透露任何關於《漫威刀鋒戰士》的新消息」。考慮到這是一款以巴黎為背景的第三人稱動作冒險大作，長達數年的開發週期本就屬於正常現象。雖然這次缺席讓玩家撲了個空，但至少在業內證實下，老粉絲們可以暫時鬆一口氣，耐心等待《漫威刀鋒戰士》正式上市。
Whoa. No. I was just speculating here. I've checked since. Sounds like there are reasons we haven't seen it, but those reasons are not because there are problems with the game. Not dead. https://t.co/9qmVvPVbXF— Grubb (@JeffGrubb) June 8, 2026
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