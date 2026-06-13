法國怒告隱瞞Switch「Joy-Con飄移」　開罰12億任天堂承認願賠

記者黃冠瑋／綜合報導

許多Nintendo Switch玩家心中都有一個揮之不去的噩夢，那就是類比搖桿無故暴走的「Joy-Con飄移」，這個困擾全球玩家多年的硬體通病，如今又再掀爭端。法國消費者與競爭日用品管理局，近日宣布對任天堂歐洲分部開罰3,500萬歐元（大約新台幣12億2,500萬元），控訴任天堂刻意隱瞞資訊，損害消費者知情權。

▼ 法國再針對「Joy-Con飄移」向任天堂索賠 。（圖／記者蘇晟彥攝）

根據外媒報導，法國消費者與競爭日用品管理局指出，任天堂在處理及告知消費者這項硬體缺陷時，存在嚴重的資訊隱匿行為，導致大眾的基本知情權嚴重受損。同時官方明明在2018年至2023年期間，就已經深知Joy-Con存在大範圍的設計瑕疵，卻遲遲未公開相關維修與設計缺陷的透明資訊。

事實上，這場「飄移大戰」已經延燒多年。早在2020年法國消費者組織「UFC-Que Choisir」就率先開出第一槍提告，隨後英國消費監督團體也直指這是根本性的設計缺陷。眼看輿論壓力炸鍋，任天堂才在2023年鬆口，承諾為歐洲等特定地區的玩家提供不限保固期的「免費維修服務」。

不過，法國主管機關認為這項補救措施「來得太遲也太不透明」，導致不少玩家因未獲得足夠資訊，最終選擇自行購買新的Joy-Con，而非申請免費維修服務。原本計畫直接起訴任天堂，但最終雙方達成和解，任天堂歐洲分部選擇認賠，並同意支付這筆高達3,500萬歐元（大約新台幣12億2,500萬元）的制裁金，希望能就此停止這場飄移風波。