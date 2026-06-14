《決勝時刻》被Ban「4999天」玩家出獄　他上線看這人數傻眼

記者黃冠瑋／綜合報導

對於熱愛線上遊戲的玩家來說，最崩潰的事情莫過於帳號被官方封鎖。國外就有一名《決勝時刻》的忠實玩家，在13年前被官方判定作弊，直接祭出高達「4999天」的超長禁賽令。如今這段漫長的刑期終於將寫下終點，當他滿懷期待重新登入這款發售15 年的老遊戲時，線上的在線人數卻讓他整個人傻眼。

▼《決勝時刻》被封4999天玩家終於回歸遊戲。（圖／翻攝自《決勝時刻：現代戰爭3》Steam）

根據外媒報導，近日就有一名TikTok創作者「LukeManuFC」日前上傳了一段引發社群熱烈討論的影片，事情其實是在2011年《決勝時刻：現代戰爭3》上市的輝煌時期，當時他在遊戲中因為實力過於強悍，頻頻被官方懷疑使用第三方程式作弊，導致他的天梯分數不斷遭到系統惡意重置。

儘管LukeManuFC本人全盤否認作弊，但就在他某次再度憑著實力、辛辛苦苦將分數衝回高牌位時，官方竟直接對他開大絕，處以高達4999天（相當於13年）的停權處分。由於《決勝時刻》系列屬於一年一作的「年貨型」遊戲，玩家基本上都會在新作推出後集體遷徙，這項長達13年的懲罰，在實質意義上幾乎等於將他的帳號永久宣判死刑。時光飛逝，這項長達4999天的「世紀封印」終於正式解封。LukeManuFC帶著激動的心情，再度翻出塵封已久的PS3主機時，居然已能成功登入了那個老帳號。

不過讓人萬萬沒想到的是，這款已經發售15年、甚至中間經歷過無數代續作洗禮的《現代戰爭3》老戰場，在遊戲離峰時段，線上竟然還有高達229名死忠玩家在線激戰。這個超乎預期的數字讓原本以為會迎來一片死城的LukeManuFC相當訝異，也令不少圍觀的國外網友驚呼「這些人到底是怎麼留到現在」、「真死忠老兵」、「恭喜出獄，這群人等你等了13年」。