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漲五成代價太慘！Xbox高層首認XGP流失百萬玩家　急找新CEO救火

記者黃冠瑋／綜合報導

微軟旗下訂閱制服務Xbox Game Pass（XGP）過去，就因為「首發點進去就能玩」被無數玩家譽為佛心神作，不料2025年10月官方狠心將Game Pass Ultimate方案大漲50%後，讓許多訂閱戶傻眼。近日Xbox策略長Matthew Ball在活動中首度公開坦承，那次暴漲讓他們在短短幾個月內「痛失數百萬名玩家」。

▼Xbox承認去年漲價流失數百萬玩家。（圖／翻攝自X／@XBOXGamePass）

▲▼XBOX承認去年漲價流失數百萬玩家。（圖／翻攝自X／@XBOXGamePass）

微軟向來對XGP的實際訂閱數字遮遮掩掩，上一次公開數字已經是2024年的3,400萬人（包含轉換過來的Core帳號）。外界推估2025年中旬一度達到3,500萬的巔峰，沒想到同年10月的「漲價50%」直接給了銷量一記重拳。對此，近日Xbox策略長Matthew Ball 就在洛杉磯舉辦的「The Game Business Live」活動上坦言，「我們在短短幾個月內，就失去了數百萬名訂閱者。」這句話也直接證實了為什麼今年4月新上任的Xbox執行長Asha Sharma會「新官上任三把火」，馬不停蹄推動降價挽回民心，甚至宣佈未來的《決勝時刻》新作不再保證首發當天免費進XGP。

此外，Matthew Ball還透露，當初與Asha坐下來談時，對方劈頭就問「這還有辦法挽救嗎？」他認為，只要能更用心對待玩家、回到正確軌道，整個主機產業就會隨之復甦。不過在談到未來的硬體戰略，Matthew Ball也坦言現實非常殘酷，目前絕大多數的玩家與營收都在手遊市場；而主機業務雖然年產值高達400億至450億美元，但成長速度完全比不上PC和手遊。然而他也強調，「我們絕對沒有想過要脫離家用主機業務」，在跨足其他平台前，必須先重振主機的根基。

為了穩定軍心，微軟在日前的Xbox Games Showcase上投下震撼彈，確認《戰爭機器：E-Day》與《發條革命》（Clockwork Revolution）等重磅大作，未來將作為Xbox「主機獨佔」發售，希望能藉由獨佔作品強化主機的競爭力。

關鍵字：XBOX微軟

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