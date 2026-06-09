《惡靈古堡：聖女密碼》「V」縮寫藏玄機　網猜避DEI爭議變正傳

記者黃冠瑋／綜合報導

卡普空（Capcom）日前驚喜公開《惡靈古堡 聖女密碼》重製版的消息，讓全球老玩家瞬間嗨翻。不過，預告片中被刻意特寫放大的縮寫「RE V」，隨即在各大社群平台引發瘋狂猜測。不少玩家大膽懷疑，官方這次打算直接用這部經典外傳，來取代爭議不斷的本傳《惡靈古堡5》，直接扶正上位。

▼卡普空宣布重製《聖女密碼》，縮寫「RE V」引發玩家瘋狂解密。（圖／翻攝自X／@Genki_JPN）

自《惡靈古堡2》重製版大獲成功後，接下來的 3 代與 4 代重製版不僅畫面大升級，也對當年的本傳劇情與世界觀設定進行了大幅度的魔改與修補，藉此完美銜接後續的7、8、9 代。目前系列本傳中，僅剩下 0、1、5、6 代還沒有推出重製版本。由於羅馬數字中的「V」正巧代表阿拉伯數字的「5」，加上卡普空從《惡靈古堡7》（VII）到《惡靈古堡8：村莊》（VIII）就非常擅長將羅馬數字巧妙融入標題設計。因此，許多敏感的玩家紛紛在社群推測，官方這波操作，很有可能是想將這次的《聖女密碼》重製版直接定位為系列實質上的「第五代」。

事實上，原版的《惡靈古堡5》將故事背景設定在非洲大陸，主角在遊戲中射殺的感染者皆為當地非裔居民。在近年歐美BLM等平權運動的浪潮下，一直被外界檢視存有種族爭議與刻板印象。甚至有不少西方遊戲媒體直言，官方可能是為了迴避這些政治正確的輿論風險，才會遲遲不願對外公開任何5代的重製計畫。

如今，重製版的《聖女密碼》一改過去習慣，直接拿掉了舊版標題中的「CODE」，改以精簡的「RE V」亮相。這被外界解讀為卡普空試圖打破過往的外傳定位，展現全面革新成「正傳規格」的決心。雖然早在2024年起就有5代重製版正在開發的風聲傳出，但最終卡普空會如何出招，看來只能靜待官方釋出更多後續消息了。