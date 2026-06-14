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《戰神》新作換主惹議遭魔改　「勞菲」淪為洗衣婦玩家全看傻

記者黃冠瑋／綜合報導

索尼互動娛樂旗下招牌大作《戰神》系列，先前才首度曝光最新續作《戰神：勞菲》，然而就因為將主角換成奎爺已故第二任妻子「勞菲」，意外掀起正反兩極評價。沒想到爭議並未就此結束，近日就有國外創作者以此為靈感，利用AI技術製作了一段超諷刺惡搞短片，把史詩級神作直接魔改成「家庭主婦模擬器」。

▼《戰神》新作主角「勞菲」，竟被惡搞成家庭主婦。（圖／翻攝自YouTube／PlayStation）

▲▼《戰神》新作主角「勞菲」，竟被惡搞成家庭主婦。（圖／翻攝自YouTube／PlayStation）

事情其實是，一名國外創作者「Dr. Clown, PhD」日前在社群平台分享了一段煞有其事的「最新實機畫面」。影片中，原本應該在戰場上揮舞武器、大殺四方的勞菲，竟被刻畫成阿特柔斯出生前的全職媽媽。玩家不僅要操控勞菲在家中忙進忙出，煮飯、掃地、洗碗樣樣來，影片中甚至還煞有其事地設計了各種「家事系統」。更絕的是，畫面中竟然還出現勞菲懷孕後、進入臨盆階段的「分娩QTE（快速反應事件）」，如此浮誇的迷你遊戲，讓大批網友當場全看傻眼。

除了令人噴飯的家務系統外，勞菲在遊戲中的神級神奇方塊夥伴，更被直接魔改成一台「家用洗衣機」在旁邊默默洗衣服；而系列靈魂人物「奎爺」克雷多斯，則在片中扮演只會坐著生氣的暴躁丈夫，動不動就對著辛苦做家事的妻子大吼大叫。原本嚴肅沉重的《戰神》史詩，瞬間變成了現代版家庭倫理劇，充滿極度反差的喜感。

影片曝光後迅速吸引大批網友關注，其中就有人認為「如果官方真的出這個，搞不好會有人因為太新鮮而買單」、「那個分娩QTE到底是什麼鬼啦」；不過也有另一派玩家認為，影片內容太過偏向男尊女卑的家庭刻板印象，且完全不符合克雷多斯在正傳中對妻子的敬佩與深情。

關鍵字：戰神勞菲

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