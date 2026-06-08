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《GTA 6》未上市先清場！多款大作逃離11月　僅怪獸之王硬碰硬

記者楊智仁／綜合報導

在美國洛杉磯登場的年度遊戲盛會「Summer Game Fest 2026」上，眾多重量級新作陸續公開發售時程。不過隨著各家廠商公布上市日期後，外界也發現一個有趣現象，大量作品不約而同集中在 8、9 月推出，刻意避開 11 月檔期，而背後最大的原因，很可能就是預定於 11 月 19 日發售的《GTA 6》。

▼《哥吉拉怪獸大亂鬥重製》11月上市。（圖／翻攝自Steam）▲▼哥吉拉怪獸大亂鬥。（圖／翻攝自Steam）

由於《GTA6》被普遍視為有望成為遊戲史上最具影響力的作品之一，不少開發商與發行商似乎選擇提前上市，以避免在市場聲量與玩家關注度上遭到這款超級大作「吞噬」。包括《金鋼狼》、《沉默之丘：隕落小鎮》、《空戰奇兵 8》等十多款作品都集中於 9 月推出，而《星際大戰：零號連隊》甚至提前至 8 月 27 日發售，顯示業界對《GTA6》的避讓態度相當明顯。

然而，就在眾多廠商紛紛遠離 11 月之際卻有一款作品反其道而行，《哥吉拉怪獸大亂鬥重製》宣布將於 2026 年 11 月 3 日推出，正好落在《GTA6》上市前約兩周。這款作品為 2002 年推出的經典怪獸對戰動作遊戲重製版，玩家將能操控哥吉拉、王者基多拉、蓋剛、機械哥吉拉等東寶知名怪獸展開激烈戰鬥。

據介紹，重製版除了提升畫面表現與操作體驗外，也將新增線上多人模式，除了保留本地合作玩法外，玩家還能透過網路與其他玩家對戰。不過，由於原作由海外開發商 Pipeworks 製作，遊戲平衡與設計風格帶有濃厚的美式動作遊戲特色，而此次重製版同樣由 Pipeworks 負責，因此是否能符合現代玩家的期待，仍有待市場驗證。

值得注意的是，《哥吉拉怪獸大亂鬥》之所以選在 11 月推出，其實也有特殊原因，11 月 3 日恰逢最新電影《哥吉拉-0.0》於日本上映的時間點，隨後也將陸續在歐美地區上映。隨著《GTA6》即將掀起市場風暴，2026 年下半年遊戲產業的發售布局也顯得格外耐人尋味，而選擇在這個時間點登場的《哥吉拉怪獸大亂鬥》重製版，究竟能否憑藉怪獸之王的魅力，在《GTA6》的陰影下闖出一片天地，也成為不少玩家關注的焦點。

▲▼哥吉拉怪獸大亂鬥。（圖／翻攝自Steam）

關鍵字：GTA 6

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