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《魔物獵人荒野》改版「Ascendance」公開　世紀級巨獸驚喜現身

記者黃冠瑋／綜合報導

卡普空（Capcom）震撼彈連發！在日前舉辦的Summer Game Fest發表會上，官方正式公開了《魔物獵人荒野》的全新超大型DLC《魔物獵人荒野：Ascendance》，預計將於2027年與玩家們見面。其中最讓老獵人們熱血沸騰的是，許久未見的超大型魔物「老山龍」似乎也將在本次改版中霸氣回歸。

▼全新地圖「雲居遺跡群」需要騎乘鷺鷹龍穿梭高空。（圖／翻攝自X／@MH_Wilds）

▲▼全新地圖「雲居遺跡群」需要騎乘鷺鷹龍穿梭高空。（圖／翻攝自X／@MH_Wilds）

根據遊戲監督平岡拓朗在發表會中指出，本次資料片命名為「Ascendance」代表著「不斷進化」，不僅地圖的視覺特效大幅升級，玩家與魔物之間的動作攻防也將迎來全新進化的階段。本次劇情將接續《荒野》本篇故事，獵人們將踏上漂浮在高空中的全新地圖「雲居遺跡群」。從首波公開的預告片（PV）中可以看到，地圖垂直高低差極大，玩家必須熟練騎乘「鷺鷹龍」在雲海與遺跡殘骸間高速穿梭。

而在魔物陣容方面，除了驚見老朋友「鋼龍」帥氣客串，PV尾聲更出現了讓無數老獵人流下時代眼淚的超大型魔物「老山龍」，這也暗示著，本次DLC將會再度迎來熱血的「多人集會所巨型魔物討伐戰」。除此之外，粉絲們最期待的上位「大師等級（M-Grade）」狩獵也正式解禁，面對全面強化、動作更兇猛的魔物，官方也為獵人們準備了全新外掛級系統「增威護腕」。

對此，遊戲監督平岡拓朗就表示，為了讓玩家在面對高難度的大師級魔物時，依然能享受流暢、強大的狩獵體驗，只要在戰鬥中啟動「增威護腕」，所有武器的動作連段與機動力都將獲得爆發性的提升。至於目前《魔物獵人荒野：Ascendance》正處於積極開發階段。除了DLC的勁爆消息外，製作人辻本良三也在發表會上大方加碼，正式宣布《魔物獵人荒野》遊戲本體預計將會登陸 Nintendo Switch 2平台，能否重鑄《魔物獵人》榮光，只能等待2027年才能正式揭曉。

關鍵字：魔物獵人老山龍

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