3坪也很幸福！日年輕人轉為「狹小賢者」爆紅：興趣更重要

記者楊智仁／綜合報導

近年日本都市地區房價與租金持續攀升，傳統「房子愈大代表愈成功」的觀念也開始出現變化，其中，一群選擇居住在僅約 9 平方公尺小宅的人，被外界稱為「狹小賢者」，他們透過極簡生活與空間規劃，在有限坪數中打造高滿意度的生活方式，成為近年備受關注的新興居住趨勢。

▼3坪也很幸福！日極小宅「狹小賢者」爆紅 。（圖／翻攝自推特）

日本 TBS 電視台晨間節目「THE TIME 」製作相關報導，乍看之下 9 平方公尺 ( 約 3 坪 ) 的居住空間似乎難以想像，但實際上許多住戶透過精心設計，成功提升居住品質。例如將床鋪與收納空間整合的多功能家具、充分利用牆面空間的收納系統，以及各類小型高效能家電，都讓狹小空間發揮最大效益。這種生活模式被視為極簡主義與現代科技結合的代表案例，在有限空間中追求舒適與便利。

除了空間利用之外，更受到關注的是住戶對金錢與生活價值的重新分配，許多選擇入住狹小住宅的人，將節省下來的房租投入自己真正重視的事物，包括旅遊、娛樂消費、進修學習或個人興趣等。相較於擁有更多物品，他們更傾向追求體驗與生活品質。報導中上班族就表示，因為降低居住成本，因此能將更多預算投入自己熱愛的迪士尼相關活動；也有人選擇購買喜愛的動漫周邊，大幅提升日常生活的滿足感。

當然狹小住宅並非毫無缺點，有限的收納空間、接待親友的不便，以及長時間待在室內可能產生的壓迫感，都是住戶必須面對的問題。然而支持者認為，關鍵並非住宅本身的大小，而是在於清楚了解自己真正重視的是什麼，並依照優先順序規劃生活，對他們而言，居住空間只是生活的一部分而非人生價值的全部。