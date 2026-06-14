《戰爭機器：E-Day》揭密「鏈鋸槍」誕生　官方重錄找回當年情懷

記者黃冠瑋／綜合報導

微軟旗下最硬派的經典射擊遊戲大作《戰爭機器》，日前正式公開了最新前傳作品《戰爭機器：E-Day》，邀老玩家們重返錫拉星上最慘烈絕望的「事變日」當天。除了揭發絕望首日外，此次官方更是將在本作的單人戰役中，首度揭開系列最暴力、最有靈魂招牌神兵「鏈鋸槍Lancer」的誕生祕辛。

▼官方預告將在戰役模式中，完整交代鏈鋸槍的誕生過程。（圖／翻攝自X／@GearsofWar）

對於《戰爭機器》的粉絲來說，拿起手上的鏈鋸步槍直接把蝗蟲切成兩半，絕對是最舒壓的經典體驗，但爽快之餘，玩家都鮮少知道該武器究竟從何而來。不過官方在最新的直播活動中就有透露，這款融合突擊步槍與電鋸的瘋狂武器，其靈感來源其實非常「克難」，當時由於物資極度匱乏，命懸一線的倖存者們為了活下去，無奈之下只能隨手抓起雜貨店內的「普通家用電鋸」瘋狂反擊步步進逼的獸族這場充滿血腥與肉搏的絕地反擊，給了主角馬可斯（Marcus Fenix）與小隊極大的啟發，進而促成了這把經典傳奇武器的誕生。

除了補完世界觀，開發團隊The Coalition這次在音效的「還原度」上更是精心準備，為了讓老玩家找回當年的感動，官方竟然大費周章地找回了2006年初代《戰爭機器》錄音時使用的「同一款原始電鋸模型」來重新錄製音效。對此，官方也向玩家掛保證，屆時遊戲中電鋸發動的低沉轟鳴聲、鋸齒高速運轉的顫動，甚至是切開蝗蟲血肉、鋸斷骨頭的撕裂聲，都將以最逼真、最令人作嘔的最高規格震撼回歸。

至於《戰爭機器：E-Day》目前預計將於2026年10月6日正式發售，首發即登陸Xbox Series X|S與PC平台（包含Xbox Game Pass）。此外，針對不少玩家關心是否會跨平台，官方也明確表態本作將維持微軟生態系獨占，「絕無可能」在 PS5 主機上推出，這也驗證了微軟新任CEO Asha Sharma先前所喊出的「回歸獨佔」承諾。