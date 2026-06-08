法務籲加強Steam成人內容審查　前員工曝G胖怒：付你薪水幹嘛

記者楊智仁／綜合報導

隨著遊戲開發商 Wolfire Games 對 Valve 提起的反壟斷訴訟持續進行，外媒近日曝光更多 Valve 內部文化與管理風格。其中最引人注目的爆料，是傳出 Valve 創辦人兼執行長 Gabe Newell 曾在討論 Steam 成人內容政策時，當場對公司法務長失控怒吼。

▼Steam成人內容審核分歧、前員工曝G胖怒吼。（圖／翻攝自推特）

根據一名匿名前 Valve 員工透露，這起衝突發生在公司內部針對 Steam 是否應加強成人內容審核的討論期間。據稱法務長主張平台應採取更嚴格的內容管理措施，而 Newell 則對此強烈反對，雙方意見嚴重分歧最終爆發激烈爭執，Newell 甚至喊到「如果那就是你的意見，那我到底付你薪水幹嘛？」

雖然報導並未指出事件發生的具體時間，但 Valve 長期以來對內容審查的立場相當明確，2018 年 Steam 曾公開表示，除了違法內容與刻意惡搞作品外，平台原則上允許各類型遊戲上架，並強調有關色情與敏感內容的爭論，其實在 Valve 內部也持續存在。這種相對開放的政策被許多玩家稱讚為保障創作自由，但也引來部分批評，認為平台因此充斥大量品質參差不齊的成人作品。

除了內容審查爭議外，報導也揭露了 Newell 在 2023 年接受 Wolfire Games 反壟斷訴訟作證時的部分發言，面對 Steam 被指控利用市場主導地位壓制競爭的說法，Newell 明確否認 Valve 擁有壟斷地位。他表示，玩家擁有大量選擇，可以透過 Xbox、Steam、Epic Games Store，甚至直接向開發商購買遊戲。

目前 Wolfire Games 提起的反壟斷訴訟仍在審理階段，法院尚未作出最終判決，若原告最終勝訴，Valve 可能面臨高額賠償責任，並對整體 PC 遊戲平台市場帶來重大影響，至於這場訴訟最終結果如何仍有待後續發展。