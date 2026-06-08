ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

法務籲加強Steam成人內容審查　前員工曝G胖怒：付你薪水幹嘛

記者楊智仁／綜合報導

隨著遊戲開發商 Wolfire Games 對 Valve 提起的反壟斷訴訟持續進行，外媒近日曝光更多 Valve 內部文化與管理風格。其中最引人注目的爆料，是傳出 Valve 創辦人兼執行長 Gabe Newell 曾在討論 Steam 成人內容政策時，當場對公司法務長失控怒吼。

▼Steam成人內容審核分歧、前員工曝G胖怒吼。（圖／翻攝自推特）▲▼G胖怒。（圖／翻攝自推特）

根據一名匿名前 Valve 員工透露，這起衝突發生在公司內部針對 Steam 是否應加強成人內容審核的討論期間。據稱法務長主張平台應採取更嚴格的內容管理措施，而 Newell 則對此強烈反對，雙方意見嚴重分歧最終爆發激烈爭執，Newell 甚至喊到「如果那就是你的意見，那我到底付你薪水幹嘛？」

雖然報導並未指出事件發生的具體時間，但 Valve 長期以來對內容審查的立場相當明確，2018 年 Steam 曾公開表示，除了違法內容與刻意惡搞作品外，平台原則上允許各類型遊戲上架，並強調有關色情與敏感內容的爭論，其實在 Valve 內部也持續存在。這種相對開放的政策被許多玩家稱讚為保障創作自由，但也引來部分批評，認為平台因此充斥大量品質參差不齊的成人作品。

除了內容審查爭議外，報導也揭露了 Newell 在 2023 年接受 Wolfire Games 反壟斷訴訟作證時的部分發言，面對 Steam 被指控利用市場主導地位壓制競爭的說法，Newell 明確否認 Valve 擁有壟斷地位。他表示，玩家擁有大量選擇，可以透過 Xbox、Steam、Epic Games Store，甚至直接向開發商購買遊戲。

目前 Wolfire Games 提起的反壟斷訴訟仍在審理階段，法院尚未作出最終判決，若原告最終勝訴，Valve 可能面臨高額賠償責任，並對整體 PC 遊戲平台市場帶來重大影響，至於這場訴訟最終結果如何仍有待後續發展。

關鍵字：steam

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

李立群自爆不認識春風　跟台灣脫節「在大陸都認得我」

推薦閱讀

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑　打造虛實整合娛樂嘉年華

《艾莉同學》複製原畫、話題強作集結！角川漫博首賣精品全公開

哈蘭德撞臉《七龍珠》魔人普烏再爆紅！本人親回「不反對」網超嗨

《寶可夢卡牌》英文初代全套賣破千萬創紀錄　102張全獲最高評級

15歲少年駭入萬代頻道！用ChatGPT攻擊...4.6萬會員遭強制退會

《寶可夢GO》現身中山！超夢培養艙、妙蛙家族萌翻造景搶先看

Xbox遭爆第二波大裁3200人　CEO承認XGP失敗：資源分散太厲害

極好評遊戲狂被退款...玩家太強速通關　開發者崩潰：5萬人申請

任天堂 Switch 明年歐洲退場！一代經典主機將走入歷史

微軟AI轉型再裁近5千人！Xbox大砍1,600職位面臨史上最大重組

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

中國電競賽電腦竟藏病毒軟體

哈蘭德撞臉《七龍珠》魔人普烏再爆紅

Sony 仍有實體版遊戲，但沒光碟

極好評遊戲狂被退款...開發者崩潰

任天堂 Switch 明年歐洲退場

《鬼滅之刃 無限城》7月登串流平台

《漫威爭鋒》美隊泳裝太凸遭改

15歲少年駭入萬代頻道！用ChatGPT攻擊

《寶可夢卡牌》初代全套賣破千萬創紀錄

《寶可夢GO》現身中山！超夢巨型看板

最新新聞

《星城》品牌煥新！7月品牌月開跑

角川漫博首賣精品全公開

哈蘭德撞臉《七龍珠》魔人普烏再爆紅

《寶可夢卡牌》初代全套賣破千萬創紀錄

15歲少年駭入萬代頻道！用ChatGPT攻擊

《寶可夢GO》現身中山！超夢巨型看板

Xbox遭爆第二波大裁3200人

極好評遊戲狂被退款...開發者崩潰

任天堂 Switch 明年歐洲退場

微軟AI轉型再裁近5千人

熱門快報

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱隱私權政策
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366