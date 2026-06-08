製作人引退道歉...《劇場版 物怪》櫻井孝宏「秘密」回歸爆爭議

記者楊智仁／綜合報導

劇場版動畫《劇場版 物怪 蛇神》（劇場版モノノ怪 第三章 蛇神）於 5 月 29 日在日本上映，不過片中聲優櫻井孝宏的再度參演，卻引發粉絲與觀眾熱議。擔任系列製作統括的山本幸治日前透過社群平台說明事件始末，並針對未提前公開櫻井回歸演出的決策再次致歉。

▼《劇場版 物怪 蛇神》櫻井孝宏回歸。（圖／翻攝自@anime_mononoke推特）

《物怪》劇場版首章於 2023 年推出時，因櫻井孝宏爆出婚外情醜聞，製作團隊考量作品以女性角色的痛苦與救贖為核心主題，最終決定更換配音陣容。當時官方表示，從作品性角度來看繼續起用櫻井並不合適，因此宣布其退出演出。

然而目前上映中的《劇場版物怪 蛇神》，由櫻井過去配音的角色「離之賣藥郎」再度登場，由於官方事前未公開相關資訊，甚至在電影上映後還呼籲觀眾三天內不要於社群平台劇透，因此許多粉絲直到進入戲院觀影後，才得知櫻井已重新參與演出。此舉隨即在網路上引發正反兩極討論，不少觀眾質疑官方先前主動宣布撤換，卻又在未告知的情況下重新起用，缺乏一致性。

面對外界批評，山本幸治表示，這次事件若簡單概括就是「官方曾讓他退出，卻又在未事先公告的情況下讓他回歸」。他坦言自己先前道歉的重點正是「未提前公開」這件事，並再次為相關資訊處理方式以及禁止劇透措施所造成的混亂致歉。

山本進一步解釋，當年櫻井事件曝光後，整個製作團隊都陷入巨大混亂，甚至一度出現中止製作的聲音，當時官方所提及的「作品性考量」，並非將角色與聲優私生活混為一談，而是擔憂觀眾已難以專注於作品本身，因此最終選擇更換聲優並繼續推進製作。

至於為何最終又決定重新起用櫻井，山本坦承，從整體脈絡來看「讓他退出後又回歸」確實存在矛盾，也認同外界對於缺乏一致性的批評。他強調，重新起用櫻井並非認為對方已完成所謂的「贖罪」，也不是為了迎合人氣，相反地團隊早已預料此決定可能帶來負面反應。

山本表示，自己之所以做出這項決定，是因為在製作過程中逐漸意識到，許多一路支持《劇場版物怪》計畫、甚至參與群眾募資的粉絲，似乎被迫與原本喜愛的作品產生距離，他希望能夠透過角色安排，讓這些觀眾重新感受到與作品的連結，因此最終拍板讓角色再次登場。不過這項決策仍持續引發討論，而山本幸治也已於日前宣布將從製作人職務引退，為本次爭議負起責任。