《神鬼寓言》新作大玩「踢雞梗」　預購送雞裝玩家笑：傳統沒丟

記者黃冠瑋／綜合報導

微軟旗下Playground Games所打造的奇幻RPG大作《神鬼寓言》重啟版，自公開以來就備受老玩家期待。近日官方也終於公開了預購獎勵，不過沒想到其中一項贈品竟然是極具嘲諷感的「傳奇雞隻套裝」，再度證明了開發團隊對「家禽」那無人能敵的瘋狂執著，讓不少老粉笑翻直呼：「老傳統果然沒丟」。

▼《神鬼寓言》重啟版預購獎勵大玩「踢雞梗」。（圖／翻攝自X／@GermanStrands）



對於第一次接觸《神鬼寓言》系列的玩家來說，可能很難理解為什麼這款遊戲會跟雞扯上關係。事實上，該系列一直以來都與雞有著不解之緣，甚至被不少玩家戲稱為「踢雞模擬器」。官方透露，這次預購「傳奇套裝」的內容將會包含：雞喙、羽毛，以及穿上後保證能獲得的「略顯尷尬的尊嚴」。

除了這套走在時尚尖端的雞服之外，預購玩家還能獲得野花花束、玩具雞和野餐籃等實用道具。官方在物品描述中更幽默描述，「明智地使用這些物品，來塑造他人對你這位英雄的看法、提升聲望，甚至開啟一段可能發展成真愛的浪漫戀情」。此外，重啟版也完美繼承了系列作最經典的惡趣味「踢雞」。對此，遊戲總監Ralph Fulton就指出，這次遊戲中的NPC會根據你的行為做出極具張力的反應。如果你手癢在村莊裡狂踢雞，又剛好被路過的NPC目擊，你就會在該地區開始獲得「追雞者」的臭名。

不過總監也笑著強調，踢雞這件事在遊戲世界裡並沒有絕對的好壞之分，「這完全取決於NPC獨特的視角，以及他們會因此對你產生什麼看法。有些村民可能會覺得你很瘋，但也許有些人會覺得你很酷」。除了能穿雞服、能踢雞之外，遊戲中還會出現體型巨大、面目猙獰的「巨型雞隻」作為敵方怪物登場，誓言要讓欺負家禽的英雄們付出代價。另外，《神鬼寓言》重啟版也確定將於2027年2月23日正式發售，同時官方也同步公開了發售後的首波故事擴充包「英雄的秩序」，看來各位「追雞者」們到時候又有得忙了。