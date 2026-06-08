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傑仕登首款自研Rougelike動作遊戲《定海》玩法公開

記者蘇晟彥／綜合報導

發行、代理商傑仕登（Justdan） 8日宣布喜訊，首款自家研發的Roguelike 動作RPG《定海》將於2026年推出，遊戲故事背景設定在奇書「山海經」的奇幻世界，於大禹治水的故事背景中展開冒險旅程，以東方奇幻風格、雙武器戰鬥系統展現壯闊樣貌，同步也公開遊戲PV。

▲▼ 。（圖／Justdan提供）

不滅的靈魂：從深淵歸來的傳奇
 遊戲主角「玄龍」曾是炎帝麾下神將，於阪泉之戰後遭奪名放逐，最終殞落而留下遺憾，其殘破的靈魂在數百年的絕望中逐漸消散，而一場禁咒開啟了他的重生之路；治水英雄──「禹」的義子「益」，於協助治水途中身亡之際，玄龍以禁咒奪舍了「益」的肉身。這位沉寂數百年的神將重回世間，決心親手了結宿命的恩怨。

核心戰鬥：雙武器切換系統
 雙武器切換系統為《定海》的戰鬥設計核心，賦予玩家在激戰中隨時切換的自由。遊戲共提供5種武器類型，包含3種近戰與2種遠程武裝讓玩家自由選擇。在開啟每局冒險前，玩家可裝備「任意二種武器」，選擇「一近一遠」可兼顧不同戰況的應對靈活性；或堅持雙近戰或雙遠程，將單一風格的戰鬥深度發揮到極致，全憑玩家喜好搭配。

結合Roguelike的強化要素，建構出獨特搭配，每一次冒險都將有嶄新的戰鬥體驗、多樣能力組合、遠古神靈的挑戰，以及旅途中不斷疊加且影響深遠的抉擇。

▲▼ 。（圖／Justdan提供）

再現「山海經」神話世界
 文學著作「山海經」中記載了一個奇珍異獸與神祇並存的世界，神靈間的紛爭左右了文明的命運。而其中最家喻戶曉的故事「大禹治水」，描述大禹長年與洪水搏鬥，竭力維繫人類文明的故事。而《定海》的故事正是在這個奇幻且神祕的世界中展開。

《定海》主要特色
 雙武器戰鬥系統： 在戰鬥中隨意切換兩類武器，構建每局冒險的搭配組合，並在每一次嘗試中發展出更複雜的戰鬥流派。

・Roguelike 架構： 具備隨機關卡、持續累積的成長進度，以及一個在不斷挑戰與成長的循環中逐漸揭開的宏大謎團。
・山海經奇幻世界： 被暴雨肆虐的山巔、隱密的仙島，以及受神界衝突影響的壯麗地貌，皆以極具神韻的東方奇幻藝術風格呈現。
・層次豐富的敘事： 這是一個圍繞於背叛、執念與追尋自我的故事。透過在山海經世界中的每一次探索，玩家將從破碎的片段中，拼湊出完整的真相。

關鍵字：RPG

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