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新作《劍星：血雨》震撼曝光　「魔鬼曲線」炸出網跪暈：太犯規

記者黃冠瑋／綜合報導

紳士們又有新老婆了！由金亨泰領軍的韓國知名遊戲開發商SHIFT UP，於近日「2026 夏季遊戲節」上搶先公開《劍星》全新續作《劍星：血雨》，並同步公開首支PC實機預告影片。不過比起熱血的戰鬥畫面，大批紳士玩家目光早已被全新女主角的魔鬼身材徹底吸走，並紛紛直呼，「這個緊身衣，簡直太犯規」。

▼《星刃：血雨》新女主角依舊延穿招牌緊身奈米服，曼妙身段一覽無遺。（圖／翻攝自YouTube／SHIFT UP Official Channel）

▲▼《星刃：血雨》新女主角依舊延穿招牌緊身奈米服，曼妙身段一覽無遺。（圖／翻攝自YouTube／SHIFT UP Official Channel）

《劍星》過去就以極致流暢的動作打擊感，以及前女主角「伊芙」極具爭議卻香氣四溢的性感服裝聞名，在當時擄獲無數男玩家的心。而這次的續作《星刃：血雨》將承襲相同的世界觀，並將舞台交棒給新短髮女主「Evie」，帶領玩家窺探前作之後發展的全新故事。

從官方首度曝光的揭曉預告片中可以看到，新主角「Evie」同樣身穿極度貼身的奈米服，將她凹凸有致的曼妙曲線勾勒得淋漓盡致。更犯規的是，在預告片精湛的運鏡下，伊薇一邊展現華麗流暢的「徒手格鬥」技巧，一邊在大銀幕上狂晃迷人雙腿與傲人翹臀，視覺衝擊力直接拉滿。

影片一出隨即引爆海內外社群熱烈討論，不少大飽眼福的紳士玩家紛紛高喊：「不愧是金亨泰，從大腿肉的質感我就知道《劍星》回來了」、「這個緊身衣，簡直太犯規」、「這次居然是空手道風格，更香了」；不過也有細心網友開玩笑表示：「這世界觀人口怎麼變這麼密？難道故事過去幾百年了嗎？」、「背景看起來超科技，期待玩法大升級」。至於目前《劍星：血雨》的具體支援平台以及正式發售日期官方尚未公開，但光是這波「香度爆表」的拳腳美少女預告，就已經成功讓全球玩家等不及重返《劍星》世界了。

關鍵字：劍星SHIFT UP血雨

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