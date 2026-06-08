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駭客靠AI客服就奪帳號？Meta驚傳資安漏洞　官方急回：已修復

記者楊智仁／綜合報導

Meta  近日傳出重大資安爭議，根據外媒報導，多名駭客疑似利用 Meta 的 AI 客服聊天機器人漏洞，成功接管多個高知名度 IG 帳號，甚至不需要入侵受害者電子郵件信箱，就能直接修改帳號資料與重設密碼，引發外界對 AI 客服安全性的質疑。

▼Meta 近日傳出重大資安爭議。（圖／路透）▲▼Meta,Meta AI,Facebook,臉書,IG,instagram,threads。（圖／路透）

報導指出攻擊手法意外地相當簡單，駭客首先透過 VPN 偽裝成受害者所在地區，接著向 Meta AI Support Assistant 提出修改帳號綁定電子郵件的要求，聊天機器人在未能有效驗證身分的情況下，將驗證碼寄送至駭客指定的新信箱，駭客再將驗證碼回傳給 AI 客服後，即可完成電子郵件變更進一步重設密碼並取得帳號控制權，整個過程中攻擊者完全不需要存取受害者原本的電子郵件帳戶。

據悉，受影響的帳號包含多個知名帳戶，就連資安研究員 Jane Manchun Wong 也表示自己成為受害者之一。她在 X 平台發文指出，帳號密碼在毫不知情的情況下遭到更改，期間還持續收到不同來源的密碼重設請求讓她相當擔憂。

除了大型帳號外一些中小型創作者也受到波及，X 用戶 Korn 表示，自己經營的 IG 帳號 一夜之間遭駭客透過「Meta AI 漏洞」奪走，之後甚至被官方停權，他強調該帳號已通過 Meta Verified 認證與臉部驗證，更是自己唯一的收入來源。更令受害者不滿的是，在帳號遭盜後他花了長達六個小時試圖聯繫真人客服，但得到的回應大多來自 AI 客服機器人，提供的支援連結甚至無法正常使用，Korn 諷刺表示，「現在的情況是一個 AI 把帳號偷走，另一個 AI 卻無法幫忙找回，而且整個流程完全沒有真人介入。」

對此，IG 發言人 Andy Stone 隨後在 X 上回應，表示相關問題已經修復，Meta 也表示，目前正積極協助保護受到影響的帳號，公司的核心系統並沒有遭到外力入侵，所有用戶的帳號現在都是安全的。然而這次事件也再次凸顯 AI 系統在權限管理與安全驗證方面仍存在不少風險。

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