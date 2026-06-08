《進擊的巨人》新遊戲睽違八年登場！一路到完結還有Switch 2版

記者楊智仁／綜合報導

動畫完結近三年、系列遊戲睽違八年後，光榮特庫摩（Koei Tecmo）終於正式發表新作《進擊的巨人3》，本作於今年 Summer Game Fest 2026 期間首度公開預告影片，最大特色在於將完整收錄原作《進擊的巨人》從開端到完結的全部劇情，讓玩家親自體驗從瑪利亞之牆陷落到最終決戰的完整歷程。

▼《進擊的巨人》新遊戲睽違八年登場。（圖／翻攝自光榮特庫摩FB）

不同於過去兩款作品僅涵蓋部分故事內容，《進擊的巨人3》將讓玩家以調查兵團成員的身分一路參與整部作品的重要事件，包括艾連的成長、瑪雷篇的展開，以及最終引發全球毀滅危機的「地鳴」篇章。遊戲將延續系列一貫風格，以動畫版為基礎進行製作，並採用原版日語聲優陣容，力求重現動畫中的演出效果與視覺表現。

這次遊戲可說是收錄了《進擊的巨人》從頭到尾的集大成作，從預告片可以看到多個名場面，大戰女巨人、兵長砍猴、潛入瑪雷行動，地鳴發動超大型巨人排山倒海而來，韓吉挺身而出...。《進擊的巨人3》確認登陸 PlayStation 5、Xbox Series X|S、Nintendo Switch 2 及 PC（Steam），預告後續詳細情報預計於 7 月 2 日的直播揭露。