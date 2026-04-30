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任天堂有望再推動畫電影！環球娛樂行程表曝光　咚奇剛呼聲高

記者楊智仁／綜合報導

任天堂持續加碼影視布局，動畫版圖再擴大，根據環球娛樂西班牙官方網站更新的上映時程，一部由任天堂與照明娛樂合作的全新動畫電影，預計將於2028年4月12日上映，儘管目前仍未公開片名但已確認為動畫長片計畫，引發外界對任天堂影視宇宙的高度關注。

▼任天堂有望再推動畫電影。（圖／翻攝自X／@thegamerwebsite）▲▼《咚奇剛蕉力全開》原型揭曉。（圖／翻攝自X／@thegamerwebsite）

此次消息來自4月23日更新的檔期資訊，其中新增一項標示為「未命名 Illumination／Nintendo 企劃電影」的作品，由於雙方過去合作的《超級瑪利歐兄弟電影版》與後續作品皆締造亮眼票房，系列全球累計收入已突破20億美元，因此雙方持續合作並不令人意外。

外界推測，這部新片可能象徵任天堂「電影宇宙」逐步成形，尤其考量到《超級瑪利歐銀河大電影》與前作間隔約三年，而本次新作同樣落在相近周期，也讓人猜測未來將有更多角色與IP接力登場。事實上早在去年夏天，任天堂與環球影業就曾申請一部未命名《咚奇剛》電影的版權文件，由賽斯·羅根配音的動畫版咚奇剛，雖未在續作中登場，但一直被外界視為可能推出衍生電影的重要角色。

近年任天堂也積極推動咚奇剛IP發展，自2023年電影亮相後，角色不僅成為主題樂園「超級任天堂世界」擴建區的主角，此外，咚奇剛也在《瑪利歐賽車世界》中以新造型登場，並於去年推出睽違11年的全新個人作品《咚奇剛 蕉力全開》。另一方面，《超級瑪利歐》系列電影依舊維持強勁票房表現，《超級瑪利歐銀河大電影》目前也被看好將突破10億美元票房，並已成為全球動畫電影系列票房前十名之一。

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