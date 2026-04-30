超自然開放世界RPG《異環》全平台公測　首波限定娜娜莉亮相

記者楊智仁／綜合報導

超自然都市開放世界RPG《異環》於日前正式宣布全平台公測開啟，鑒定師現可於iOS、Android、Google Play Games、PC、PlayStation®5及官方網站下載《異環》，並支援帳號進度跨平台共享，隨時隨地踏入海特洛市展開冒險旅程。

《異環》的故事從海特洛市展開，鑒定師將以「無證上工」的異象獵人身分加入古董店「伊波恩」，透過接取來自城市各處的異象委託維持營運，並與個性鮮明的夥伴們一同探索人類與超自然交織的都市日常。從街頭奇遇、都市傳聞到各式支線事件，構築出充滿趣味與未知的冒險體驗；同時結合角色羈絆養成、勢力互動與生活化探索等多元玩法，讓鑒定師在自由穿梭於城市與異象空間的過程中，逐步展開屬於自己的都市冒險新篇章。

首位限定角色柯林斯家族一代目「娜娜莉」登場，反重力戰鬥機制亮相，娜娜莉以高機動性與連擊爆發為核心特色。其獨有的「一代目的權柄」可在施放變軌技能後啟動，讓她得以無視重力限制，在牆面與天花板等多維空間中自由移動，在戰鬥中佔盡優勢！同時，透過極軌終結技能可召喚「副手」進行協同攻擊，形成持續輸出優勢。搭配具備多段打擊與控制效果的普通攻擊，使其在近身戰鬥中兼具壓制力與節奏變化，不僅提升戰鬥爽感，更為鑒定師帶來更具策略性與操作上限的戰鬥體驗。

在《異環》的「斯卡布羅集市」抽卡系統中，強調穩定且可預期的角色獲取機制。遊戲內設有完善保底設計，最多 90 次擲骰必定獲得當期限定 S 級角色，每 10 次擲骰必定可獲得 A 級以上角色或弧盤，大幅降低抽卡不確定性。此外，限定棋盤更針對目標角色提供機率提升，讓玩家能更聚焦取得心儀角色，打造更具策略性的養成體驗。

為號召更多鑒定師一同加入《異環》，體驗海特洛市的異象冒險旅程，營運團隊攜手台港澳地區品牌展開跨界聯動合作，透過本次合作，將海特洛市的遊戲體驗延伸至鑒定師們的日常生活場景。即日起至2026/5/27，香港地區鑒定師至指定合作門市購買聯名飲料「水仙葡韻纖菓冰茶」或「玉露葡韻冰茶」，就能獲得限定杯套、杯墊及《異環》虛寶卡，營運團隊本日更預告，近期將與全球知名的即飲茶品牌「立頓」，在台灣地區展開跨界合作。